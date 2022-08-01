兩廳院夏日爵士20週年特展 回顧過去看見未來

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）國家音樂廳從一樓往停車場的樓梯側邊搖身一變，成為兩廳院夏日爵士20週年「不只是爵士」展場，從「戰後台灣的舶來爵士樂」到正在台灣各角落持續綻放光芒的音樂家，回顧過去也看見未來。

兩廳院藝術總監劉怡汝今天在「兩廳院夏日爵士20週年」記者會上表示，兩廳院爵士音樂節從無到有，到2022年已經20年，過去有許多國內外爵士名家及樂手參與其中，之後也透過爵士營、大師班等教育推廣活動，讓爵士樂往下扎根。

劉怡汝說，回顧兩廳院舉辦爵士音樂節的初衷，一直不曾改變，「爵士樂中帶有的高彈性和開放態度，也提醒我們，將變化視為常態，以面對未來」。

兩廳院這次邀請策展人楊曉恩策畫「不只是爵士」特展，重現爵士樂在台灣深耕及發展的精彩歷程。楊曉恩表示，爵士樂20世紀中期以前與美國流行文化息息相關，對戰後台灣的國語流行歌曲及當代亞洲流行音樂也有很深影響。楊曉恩說，這次特展想呈現的正是爵士樂在台灣的各種痕跡。

「不只是爵士」特展包含5大主題，「戰後台灣的舶來爵士樂」及「曾經輝煌的大飯店時代」以13張珍貴歷史照片，見證爵士樂作為舶來品的時期，重現1960年代夜總會舞台光景及樂隊人才成長茁壯的點滴。

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「那張屬於我的爵士樂記憶」則精選台灣黃金時期80年代至今50張國內外爵士音樂專輯；「台灣爵士的光影走馬燈」則以紀錄短片呈現台灣爵士豐富光譜的幕前幕後專業人員故事；最後則透過跨越時代的爵士音樂家與場域主視覺，呈現超過60名台灣爵士樂手參與20週年兩廳院夏日爵士群像攝影。

「不只是爵士」特展將從8月1日起到8月31日，地點在國家音樂廳B樓至G樓廊道展出，並將安排2場Big Band Jam Session演出及3場策展人導覽，展覽及活動都是免費入場。（編輯：陳仁華）1110801