雄鎮北門復刻古大礮 3D藝術錯視圖營造戰事氛圍

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）經歷過乙未戰爭的高雄市定古蹟雄鎮北門，近期為響應台灣文博會，高雄市文化局復刻佚失的阿姆斯壯大礮，在兵房內部策劃展覽，戶外則邀請藝術家創作3D錯視圖，營造戰事氛圍。

響應台灣文博會及台灣設計展今年在高雄，高雄市政府舉辦「台灣設計設計台灣」活動，以設計角度打開市定古蹟雄鎮北門；為呼應雄鎮北門經歷的戰役乙未戰爭，由市府文化局復刻已佚失的阿姆斯壯大礮安裝在礮座處，兵房內部以乙未戰爭及台灣民主國為主題策劃展覽。

除此之外，戶外南北兵房上方更邀請高雄在地藝術工作者圖龍，創作2幅巨型3D錯視圖，營造敵軍即將壓境的戰事氛圍，民眾可與作品互動拍照，並在過程中了解乙未之役時，打狗港形勢及台灣民主國歷史。

高雄市長陳其邁表示，市府以6處歷史場域，呼應近90年前高雄港展覽會，其中雄鎮北門修復重啟將為高雄再增加1處亮點，加上近期在愛河灣現身的台灣原創IP夥伴，夏日高雄展現不一樣的活力，歡迎大家來高雄感受城市魅力。

副市長史哲指出，雄鎮北門自清代、日治時期至戰後，因歷經不同權管單位使用，古蹟坐落土地產權複雜，因此遲未能啟動古蹟本體修復。直到文化局以廓清古蹟輪廓為目標，努力溝通協調因產權及管理權分屬眾多單位狀況，陸續拆除古蹟周邊與景觀不相融建物。

台灣港務公司2015年拆除蓮海路5號、6號職務宿舍及依附於古蹟本體違建；文化局2016年提出再造歷史現場-興濱計畫獲文化部經費支持，終於等到古蹟修復工程啟動契機，2017年發包修復規劃設計，並於2018年拆除蓮海路8號及蓮海路5-1號，奠定雄鎮北門原有空間風貌復原的基礎。

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文化局今天新聞稿指出，雄鎮北門形制雖小，但構造精神在於「因地制宜」施工技術與「就地取材」，修復工程為呈現雄鎮北門利用珊瑚礁小丘，作為天然屏障特質，針對挖掘出的不規則硓𥑮石步道及營牆遺跡，使其自然裸露，不刻意加工雕飾。

此外，為重現清代兵房的空間氛圍，更復原構成南北兵房重要結構的「密勒樑」及「三合土頂版構造」，在慢工細活打磨下，雄鎮北門修復工程更曾獲城市工程品質金質獎肯定。（編輯：郭諭儒）1110802