李永得訪綠島園區 期許呈現政治受難者生命故事

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）文化部長李永得今天訪視國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區，期許人權館加速口述歷史蒐集記錄，並進行空間復原與再現，儘速將政治受難者的生命故事完整呈現於世人眼前。

李永得對於園區曾經在戒嚴時期關押過的政治受難者表示不捨與沉痛。

李永得至人權紀念碑與十三中隊墓區向白色恐怖受難者致意，他以柏楊所言，「在那個時代，有多少母親為他們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣」，提醒人權館應將此段前輩以生命、青春留下的歷史，以及許多母親流下無盡淚水的故事完整保存及呈現。

根據文化部發布的新聞稿，國家人權博物館表示，綠島紀念園區是白色恐怖時期關押政治犯的監獄遺址，全區共約32公頃，包含1950年代台灣省保安司令部新生訓導處，以及1970年代國防部綠島感訓監獄（又名綠洲山莊），見證了白色恐怖時期的血淚史。

新聞稿說明，1950年代新生訓導處共編制三大隊，每隊各四中隊，合計十二中隊，其中包含關押女性的「女生分隊」；在十二中隊以外，則有因自殺、生病、關到發瘋，甚至折磨到死的受難者墓區，被其他新生稱為「十三中隊」。

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園區目前開放「新生訓導處全區模型展示館」、「新生訓導處第三大隊復原展示區」、「綠洲山莊」及人權紀念公園等場所供民眾參觀，每年吸引逾20萬遊客參觀，已成為國內重要人權觀光景點。

此外，綠島園區也是國內人權教育重要場域，如自2012年起針對青年世代規劃辦理的「青年人權體驗營」、2008年起與財團法人陳文成博士紀念基金會共同舉辦的「人權之路—青年體驗營」、今年5月「醫人治世的先覺者—白色恐怖時期醫師群像特展」等，提供政治受難者前輩與大眾，特別是新世代的對話機會。（編輯：管中維）1110807