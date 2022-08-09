花蓮太巴塱部落驛站保存阿美族文化 112年底完工

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）中央補助花蓮光復鄉太巴塱部落興建部落驛站，一期工程已完工，二期再獲核定新台幣7435萬元，預計明年底完工，將作為阿美族文化保存、旅遊導覽等基地。

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang．Parod）今天至花蓮光復鄉太巴塱部落會勘時指出，透過部落建設計畫與花東基金經費，總計核定新台幣1.1億餘元經費，分兩期興建太巴塱祭祀廣場部落驛站。

夷將．拔路兒指出，一期工程包括停車場、周邊道路、排水設施及文物館工程已興建完成，後續將進行室內佈置，預計112年6月可先開放使用。

夷將．拔路兒表示，二期工程經費7435萬已獲行政院核定，將進行驛站周邊出入口改善、部落青年會所、廚房、倉庫及文物特展館室內裝修等，目前正辦理細部設計作業，總工程預計112年底完工。

太巴塱部落驛站位於祭祀廣場旁，興建地上3層樓的文物特展室，保留阿美族太巴塱部落特有文化及文物，展示相關歷史、影片介紹，建築外觀以海洋意象、阿美族圖騰為設計理念。

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另外，光復鄉使用多年的拉索埃聚會所改善計畫，當地族人反映因老舊有安全疑慮，將進行既有鐵皮翻新、鋼構造鐵皮延伸及入口意象更新。夷將．拔路兒指出，將補助地方政府辦理結構安全鑑定經費，並依規定核定補助改善經費。

夷將．拔路兒表示，原民會重視部落文化傳承，有關祭祀廣場及聚會所的興建及改善，將持續協助各地方政府，以提供族人優質文化活動空間。（編輯：陳仁華）1110809