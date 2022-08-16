追夢就會找到出路 JPG擊樂實驗室鼓勵年輕世代

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鼓勵年輕擊樂世代追夢，朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（前排右5）成立JPG擊樂實驗室為年輕音樂世代搭建展現平台，2022年5檔成果發表將展現擊樂新生力軍的突破和創新。（朱宗慶打擊樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月16日

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）鼓勵年輕擊樂世代追夢，JPG擊樂實驗室又有新作誕生，無論是用鼓聲與跆拳展現力與美，以擊樂和服裝說出人生觀，或是讓擊樂結合家具，都讓擊樂充滿更多表現的想像力。

朱宗慶打擊樂團發布新聞稿表示，由朱宗慶打擊樂團發想，瓷林支持的JPG擊樂實驗室至今已陪伴20組實驗團隊發想及創作。朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶接受媒體訪問時表示，JPG擊樂實驗室是實踐「鼓勵年輕人跳脫舒適圈，放膽嘗試與做夢」的重要計畫。

這次共有5組入選團隊進行最終實驗成果發表，包括打擊樂與跆拳道合作的FORCE，由來自北藝大音樂系的黃心妤、張宇涵、張愷芯將擊樂與跆拳道這兩種充滿力度的元素結合，成員除了學跆拳道之外，也邀請跆拳道演出者張誌麟、廖文嘉加入，光是將大鼓飛踢到舞台上就讓人眼睛一亮。

Digit（s） - Initial // start from 0由打擊樂演奏家吳沛奕、聲響藝術家顏晟文及視覺藝術家陳亮至共同演出呈現，希望把人們每日以手指點擊手機的日常放進節目，讓觀眾加入演出一起互動，改變現場裝置的顏色以及演出的聲響。

「Perfashion打扮得剛剛好」則是來自朱團成員李翠芸的提案，透過她人生中最愛的打擊樂與服裝打扮結合，從不同曲風的演奏中展現服裝、擊樂與心境。李翠芸與音樂設計張婉俞相互合作，利用不同布料材質做成的鉚釘條與打擊樂器對話，展現李翠芸的擊樂生命印記。

南藝大音樂系的陳博元、王永恩在疫情期間，思考越來越多的打擊樂器非常占空間，靈機一動將打擊樂結合家具，參考了IKEA折疊式餐桌，將木琴鑲嵌到桌子，手提可行，一打開就可以演奏；其他還有木箱鼓做成的椅子等等，讓擊樂俯拾可得，帶來生活樂趣。

江佩柔及孔裕慈則結合戲劇展現「日常的異常」，在音樂上結合肢體、對白等表演，展現小人物的日常生活。

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朱宗慶表示，大家都習慣待在舒適圈，但如果有夢想，願意跳脫舒適圈，一定會有更多表現機會。朱宗慶說，這次看到許多優秀擊樂家精彩表現，「希望大家不要怕失敗、放膽做夢，一個社會能往前發展，就是需要大家不斷追求突破和創新。」

JPG擊樂實驗室5檔成果發表將從8月到10月在戲曲中心多功能廳、空總台灣當代文化實驗場C-LAB及華山等地舉行演出，詳情可詢https://jpglab.jpg.org.tw/。（編輯：張雅淨）1110816