文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎

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文化總會與連江縣政府共同主辦的「馬祖國際藝術島」，獲得2022紅點設計獎的Brands & Communication Design獎項。（文總提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月19日

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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）首屆文化總會與連江縣政府共同主辦的「馬祖國際藝術島」，獲得2022紅點設計獎，這也是文總繼2020年總統府建築國慶光雕後，第2件獲德國紅點設計獎肯定的作品。

文化總會今天發布新聞稿表示，德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）為當今國際規模最大、最具影響力的設計獎項之一，感謝紅點設計大獎評審對馬祖國際藝術島的肯定。

文總秘書長李厚慶在新聞稿中表示，馬祖國際藝術島的計畫光是發想、討論及籌備就超過3年，而策展團隊及創作者的作品，更是承繼30年以上馬祖的在地歷史、地理、人文、產業、風俗及冷戰遺址等文化的紋理。

李厚慶說，如今獲得紅點設計獎的Brands & Communication Design獎項，最要感謝策展人、志工、縣府、專辦及文總的工作團隊，以及中央、地方到民間企業許多協力的部門，「感謝馬祖，感謝台灣」。

首屆馬祖國際藝術島策展團隊包括左腦創意、山冶計畫 、耕藝耘術有限公司、大浦plus+、好多樣文化工作室 、台電公共藝術、寧淨國際有限公司、鹹味島合作社、原典創思規劃顧問有限公司、國立成功大學規劃與設計學院等，總策劃為吳漢中。

另外，文總宣布今年9月中將重返日本東京舉行「TAIWAN PLUS台灣吉日」生活節，將匯集包括流行音樂、傳藝、文化展演、地方政府、文創設計與農業等逾70組台灣品牌團隊共同前進東京，創下2018年開辦以來最盛大的規模，要把最新、最能代表台灣的品牌及文化體驗，介紹給日本的老朋友及新朋友。

剛獲獎的馬祖國際藝術島，也在連江縣政府的支持下，確定將「載譽出國」前進東京參展，替來年的國際藝術交流奠基。

首屆馬祖國際藝術島2022年2月12日開展，至4月10日落幕，計有8個計畫，邀請41個跨領域的團隊，共創39件作品及3個展覽空間；展覽期間海空旅運人次雙雙創下近年新高，藝術島策展光是室內展區即喜迎2萬3000多的造訪人次，總人次更逾3萬。

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連江縣長劉增應4月時宣示，藝術島落幕的隔天，就是開始準備下一屆的第一天，期盼與世人相約2023年秋季再相見。

馬祖國際藝術島定為一個10年的文化治理縣政規劃，預計每2年舉辦一次，間隔年則舉行國際藝術創作交流及培力講座。除了策展，藝術島也邀請國立台灣交響樂團等多組知名表演團隊登島演出，文總透過數個外交協會邀請駐台使節代表登島參觀，近百天的展期共吸引數萬人造訪。（編輯：唐聲揚）1110819