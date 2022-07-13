樹德科大3作品奪紅點概念獎 設計師可獲標章肯定

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄樹德科大視傳系團隊「原生蟲聚」、「寶島樂章」、「ㄆㄊㄎ」作品參加紅點概念設計大獎，榮獲紅點概念獎，未來作品可獲准使用「紅點標章」，也是對設計師最大肯定。

樹德科技大學今天新聞稿指出，作為紅點品牌暨傳達設計獎大贏家的視覺傳達設計系這次表現依然亮眼，以「原生蟲聚」、「寶島樂章」、「ㄆㄊㄎ」3組作品參加「紅點概念設計大獎」類，再度獲得「紅點概念獎（winner）」殊榮，獲獎作品可獲准使用「紅點標章」，是對設計師最大的肯定。

設計學院院長蘇中和指出，視傳系師生設計能力在國際競賽屢獲國際評審肯定，在前院長暨國際競賽藝術總監翁英惠講座、以及總指導楊裕隆副教授等長達1年半載的的指導及鞭策下才有此佳績，師生榮譽值得喝采。

獲獎作品中，「原生蟲聚」設計概念來自台灣特有種昆蟲生態探究，以標本箱概念包裝，挑選十種不同科屬且具特色性的特有種昆蟲，結合3D拼卡結構，發展出具工藝美學的生態教育教材。

「寶島樂章」則是以台灣瀕臨絕種危機的特有種鳥類為發想，利用傳統童玩鳥笛，融合科技優化傳統鳥笛旋律，除將舊玩物翻新達到文化傳承外，並在外觀及聲音部分設計新鳥笛效果，以寓教於樂方式，拋磚引玉喚起國人對生態環境重視。

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「ㄆㄊㄎ」是設計團隊運用書籍注音符號的教學方式與特定注音所需吹氣輔具，再配合兒童構音動作的發育和發展歷程，將注音符號以氣流排序，製作一款聽覺與動態視覺的APP，放大孩童學習語言的意願，以提升親子互動樂趣。

樹德科大指出，德國紅點設計大獎是全球四大設計獎，有設計界「奧斯卡獎」美譽，這次2022「紅點設計大獎」全球參賽作品約3600件，其中38件作品被授予最佳獎，288件作品被授予「紅點獎」，獲獎率只有9%，頒獎典禮將於今年9月27日在新加坡舉行。（編輯：黃世雅）1110713