國漫館場址點交爭議 中市府：爭取留台中

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（中央社記者蘇木春台中21日電）國家漫畫博物館規劃爭議，文化部昨天表示，請中市府檢討為何未能協調2處場址取得點交予文化部；中市府今天表示，點交均屬於雙方合意的規劃與推動期程，爭取國漫館留在台中。

台中市長盧秀燕昨天表示，針對國家漫畫博物館規劃，盼行政院長蘇貞昌支持閣員。文化部長李永得透過文化部新聞稿回應表示，請台中市政府應檢討為何未能積極協調2處場址取得並點交予文化部，以致漫博館整體規劃至今無法具體落實。

文化部昨天指出，文化部於2020年擇定台中市政府所提7建議場地中的「帝國製糖廠台中營業所」及「新民街倉庫群」等2處，為國家漫畫博物館設置地點，主要考量場地適宜，且台中市政府聲稱2處皆可順利取得使用。

文化部表示，但待擇定後，台中市政府卻又表示，「帝國製糖廠台中營業所」尚有委外合約，須至民國113年始能交由文化部運用；「新民街倉庫群」則因產權問題，移交時程遲未能定案。

台中市政府新聞局今天透過新聞稿表示，文化部與中市府歷來公文與會議紀錄可證明，文化部尊重市府針對兩場址的點交期程，市府亦積極與相關單位協調點交期程，期能戮力推動計畫進行。

中市府表示，雙方多次會議紀錄內容也指出文化部清楚知道新場址問題，故文化部以帝糖與新民街倉庫群為基地提報行政院修正計畫時，預計於112年底與113年4月點交，均屬於雙方合意的規劃與推動期程，並無市府消極點交以致規劃無法落實。

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此外，此次方案更改，主要是文化部原始國漫館預算為新台幣11億元左右，修正計畫經費增加為35億元，遭到行政院認為經費增幅太高，發文要求文化部重擬方案，最後取消帝糖新建館舍及修復新民街倉庫群經費，計畫經費縮減為10億元。

中市府指出，市府從頭到尾都以爭取國漫館留在台中，經費大幅短少將是台中重大損失，場址和時程更動，市府皆主動配合中央，但經費希望不要縮減，有影響國漫館規模之虞。（編輯：謝雅竹）1110821