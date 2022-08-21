國漫館場址爭議 蔡其昌批中市府怠惰拖延

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國家漫畫博物館規劃場址爭議，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前）21日出席活動接受媒體聯訪時表示，好不容易爭取到保留預算，但中市府提出2個場址都有問題，對於中市府怠惰、拖延建設感到不可思議。（蔡其昌競選團隊提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月21日

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（中央社記者蘇木春台中21日電）國家漫畫博物館規劃場址爭議，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，好不容易爭取到保留預算，但中市府提出2個場址都有問題，對於市府怠惰、拖延建設感到不可思議。

台中市長盧秀燕昨天表示，針對國家漫畫博物館規劃，盼行政院長蘇貞昌支持閣員。文化部長李永得透過文化部新聞稿回應表示，請台中市政府應檢討為何未能積極協調2處場址取得並點交予文化部，以致國漫館整體規劃至今無法具體落實。

蔡其昌今天出席活動接受媒體聯訪時表示，所有流程都清清楚楚，一開始國漫館在2020年就要遷址，當時是他和民進黨立委到現場召開會勘，當天會議紀錄也載明，希望盧秀燕盡快提供新的適合地點，爭取中央保留預算，這是一個不容易的過程。

蔡其昌說，2年時間過去，盧市府並沒辦法找到適合的場地，還爆出新問題，這種怠惰的作為是非常清楚的；若他擔任市長，第1年就會解決場地問題，不會延宕到2年多。

蔡其昌指出，全案至今還在爭執場地的問題，好不容易爭取到保留預算，市府就應該積極找尋適合場地，目前中市府提出的2個場地，一個租約還沒解決、另一個土地取得產權也還有問題，中市府的不積極導致許多重大建設停頓，對於盧市府怠惰、拖延建設感到不可思議。

文化部昨天指出，文化部於2020年擇定台中市政府所提7建議場地中的「帝國製糖廠台中營業所」及「新民街倉庫群」2處，為國家漫畫博物館設置地點，主要考量場地適宜，且台中市政府聲稱2處皆可順利取得使用。

中市府今天發布新聞稿回應表示，場址點交均與文化部雙方合意規劃與推動期程，爭取國漫館留在台中。（編輯：陳仁華）1110821