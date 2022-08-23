人權館開工作坊 政治受難者家屬述說生命故事

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國家人權博物館舉行「時光繫憶故事分享工作坊」，工作坊成員涂貴美（中）的先生徐代德曾因義民中學案入獄，出獄後兩人相互扶持，丈夫過世後，涂貴美也將小愛化大愛，投入台灣地區政治受難人互助會，關懷其他受難者。（國家人權博物館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月23日

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）訴說故事本身就是一種療癒，國家人權博物館舉行「時光繫憶故事分享工作坊」，邀請政治受難者家屬與學者、心理師及社工師一起透過訴說生命故事，走出陰霾。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，8月19日及20日在白色恐怖景美紀念園區舉行「時光繫憶故事分享工作坊」，邀請成功大學助理教授李貽峻、心理師陳美淑及社工師余嘉盈帶領9名女性政治受難者家屬，透過訴說生命故事，分享經歷的事件與心情，並為自己的經驗賦予意義。

政治受難者家屬常被稱為「獄外之囚」，受到的壓抑與社會排除不亞於牢獄之災，生活在特務監視的環境裡，租屋、求學甚至工作都承受巨大壓力，這些經歷對政治受難者的家庭產生莫大影響。李貽峻表示，「聆聽是我們給彼此最好的禮物，期盼藉由故事分享協助成員療癒傷痛，進而能向他者述說。」

這次工作坊最年輕的成員陳姵妤，祖父是政治受難者，陳姵妤表示，在求學環境中一直處於異溫層，直到在工作坊說出自己的故事，感受到滿滿的支持與理解。

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另一成員涂貴美的先生徐代德曾因義民中學案入獄，但兩人互相扶持下攜手走過。丈夫過世後，涂貴美更將小愛化大愛，投入台灣地區政治受難人互助會，關懷其他受難者。

國家人權博物館表示，自2020年開始，人權館辦理「時光繫憶故事分享工作坊」陪伴政治受難者及他們的家屬，也特別邀請話語權相對較少的女性政治受難者家屬參與，期盼透過述說自己的生命故事走出黑暗，未來更可能成為推動人權教育的大使。（編輯：張雅淨）1110823