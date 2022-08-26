到北藝無法呼吸 劉若瑀開會前先上老泉山

（中央社記者張若瑤台北26日電）接下北藝董事長職務1年多，劉若瑀至今仍不習慣城市與大自然間的空氣落差，「到北藝我無法呼吸，每天開會前都先上老泉山吸氣」。劉若瑀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她從山上劇場走進北藝中心的挑戰。

2019年，一場大火燒毀表演藝術團體優人神鼓在老泉山劇場上的積累，1年重建期間，身為創辦人的劉若瑀，除了重新檢視優人與土地的連結，也警覺到隨著自己屆齡退休而來的傳承問題，「這些訓練方法，會不會因忙碌的巡演生活，而石沉大海？」她開始思考，是否該趁體力尚可之際，開課讓其他有興趣的人來學習。

沒想到與此同時，台北市文化局卻來敲門，邀請劉若瑀扛起表演藝術中心董事長的重責大任，「妳應該分享自己的國際觀，影響下一代年輕人」。山上劇場重建過程中，全球發生肺炎疫情，劉若瑀正巧有空檔停下來思考，「老天爺到底想安排我做什麼？」經過台北市文化局3次鍥而不捨的請託，她終於點頭。

「我不讓大家喊董事長，那會忘記自己是藝術工作者，這件事情不能動搖。」劉若瑀心中認定，她來做的是階段性任務，「執行長王孟超很辛苦，從零開始撐住北藝大小事，我就找縫隙用力」。於是，她把目光聚焦在與年輕人交流，「除了因場地而有數量上的限制，台北藝穗節幾乎是只要來遞案就能通過」。

如同兩廳院早年陶養出優人神鼓與雲門舞集般，劉若瑀希望能提供在地表藝團體，一個走向國際的「練兵場」。這是她剛踏進北藝時所發的願，「我是來服務的，很謹慎讓自己不扮演威權角色」。

但真正投入行政事務時，現實卻非如此美好，讓劉若瑀最頭痛的有2件事，首當其衝的是解決不了的「空氣」問題，「到了北藝，我真的沒辦法呼吸」。北藝中心場館還未開幕前，劉若瑀與工作夥伴在延平北路上、北藝中心之前的臨時辦公室「台北試演場」開會，「密室中塞20幾個人，講話15分鐘空氣就變了，我每一次都打瞌睡」。

不通風的室內環境讓劉若瑀昏昏沉沉，她忍不住打開窗戶，混疊濃重的冷氣傾洩而出，馬路喧囂污濁的車流撲面而來，「我後來買了水氧機，暫時管用」。然而，新場館雖有透明潔亮的玻璃隔音窗，卻無法挪動，這種內外在持續的衝突無法改變，劉若瑀只好每天一大早先上老泉山呼吸新鮮空氣，在北藝例行會議10時前趕去辦公室，做為平衡身心的方法。

「空氣」是大自然的產物，而市議會則是人為的組織，「一開始比較不習慣去議會，目前雖然仍有賣票上的壓力，但已經不會慌亂」。現階段北藝的館場運作漸上軌道，在硬體設備與國內市場慢慢穩定後，劉若瑀的視野遠望更高層級，「如何讓在地藝術節，成為國際性藝術節，是3至5年內必須衝撞的部分」。

「發展文化軟實力，是國家長遠之計。」劉若瑀認為，必須讓台灣的大企業理解他們與這塊土地的連結，她同時也在考量該如何使北藝能成都市中的「綠劇場」。

但這些理念，在疫情肆虐的第3年，變成劉若瑀心中一道難跨越的關卡，她心心念念的，仍是尚未交棒的優人神鼓，「大型作品都還是我在當導演，必須培養傳承者，這不是2、3天能做好的事」。

疫情對經濟造成重創，「表演工作者與觀眾都需要正常的生活」。劉若瑀藉由20年前與優人藝術總監黃誌群，帶全團遠赴西藏轉山的境遇，期盼集合眾人之力，讓社會能共同看見自身心中的力量，「我從寸步難行每天量血壓，最後卻一口氣率先走到頂點，等大家3小時…那趟旅途沒帶帳篷又遇大雪，竟能在山坳中躲過劫難」。

優人神鼓不畏疫情期間挑戰，再度走進北中南3館結合科技和道藝合一的年度大作「轉山」，將於9月2日、3日、4日台北兩廳院；10日、11日衛武營歌劇院；10月22日、23日台中國家歌劇院演出，詳情請洽購票系統查詢。

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劉若瑀為何說北藝比百貨公司還像百貨公司？面對來自1999專線一長串的投訴，她怎麼處理？西藏轉山之旅突遇風雪後，除了躲進山坳渡劫，優人整團是怎麼協力下山的？這些內容將在26日「空中小客廳」（https://open.firstory.me/story/cl794xjb7037s01ta7zt21ta8/platforms）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/ucocPt1PDc0）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110826