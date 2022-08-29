松隆子攜手鬼才導演野田秀樹 10月來台演出舞台劇

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）日本鬼才導演野田秀樹大型公演作品「Q：歌舞伎之夜」，率松隆子等實力演員訪台，帶來跨時空的羅密歐與茱麗葉。

兩廳院今天發布新聞稿指出，首次來台演出的松隆子表示是第一次在台北演出，心情相當興奮，「我會全力以赴表現，希望能與大家在劇場共同度過美好時光。」

學習過中文的演員上川隆也以中文表達非常期待來台的心情，加上實力派演員橋本哲、小松和重、伊勢佳世、羽野晶紀、竹中直人及導演野田秀樹，卡司備受期待。

「Q：歌舞伎之夜」導演野田秀樹是現任東京藝術劇場總監、「野田地圖」劇團負責人，集編、導、演全才，在日本戲劇界無人不曉。2020年台灣國際藝術節（TIFA）野田秀樹以跨國喜劇小品「滾啦」，創下TIFA首日預購即完售的傳奇紀錄。

野田秀樹的戲劇創作多針砭時弊及探討歷史文化根源，極具個人特色與影響力，作品總能吸引日本重量級演員共同合作，這次主要演員之一的松隆子更是第6度參與「野田地圖」創作演出。

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嘗試經典的野田秀樹將故事背景設定於12世紀末的日本平安時代，從源賴朝與平清盛的源平合戰中，巧妙呼應莎士比亞經典劇作「羅密歐與茱麗葉」蒙太古和凱普萊特的家族對立，松隆子、上川隆也以及廣瀨鈴、志尊淳扮演跨時空的羅密歐與茱麗葉，攜手演出淒美愛情故事。

「Q：歌舞伎之夜」將於10月25日至30日在台北國家戲劇院演出8場，預計9月1日中午12時開放兩廳院會員預購並開賣貴賓包廂，9月8日中午12時正式啟售，更多訊息詳見官網或OPENTIX售票系統說明。（編輯：張雅淨）1110829