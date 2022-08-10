舞台劇「沒有人想交作業」 看見大叔的脆弱無助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）對於邁入40大關的大叔來說，哪些是人生「一定要交的作業」，由韋以丞執導、王詩淳擔任編劇的「沒有人想交作業」舞台劇讀劇版Round2將透過角色，說出大叔內心的脆弱無助。

春河劇團發布新聞稿表示，春河劇團與笨鳥工作室再度合作，帶來「沒有人想交作業」讀劇版Round2，除了原班人馬OD曾志遠、韋以丞、梁正群、高英軒、陳家逵、葉文豪，今年更加入吳定謙、郭耀仁、隆宸翰，組成9熟齡型男團，在近1個月場次中，共同演繹劇中6個角色。

劇情講述6個認識多年的演員好友彼此之間的情感牽絆，透過一趟離島之旅一一解開，劇中角色各自直接面對男性面臨40大關時的脆弱與無助，透過6個角色說出大叔說不出口的心底話，也讓觀眾思考「那些人生必須要交的作業」。

導演韋以丞與編劇王詩淳表示，過去有許多探討各年齡階段女性的作品，尤其這兩年的「俗女養成記」更是引發觀眾對女人40的討論，也讓兩人好奇為什麼沒有作品呈現男人40的現實與內心？於是兩人從一段閒聊到著手創作，「沒有人想交作業」讀劇版2021年12月首次演出，今年將繼續推出讀劇版Round2。

「沒有人想交作業」雖然是讀劇，但因應南村劇場特殊的空間感，導演與演員充分運用了所有空間，以十字型的舞台設計走位來呈現劇中所有場景，觀眾可以近距離欣賞演員的每一個表情，也讓韋以丞忍不住呼籲，「要忍住，千萬不要伸手碰演員」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

韋以丞說，這次進排練場，大家都很像回到遊樂園的小朋友，一起工作，一起遊戲，藉由劇本的台詞，把原本男人間不會跟朋友分享的心情與生活，和眾演員分享。韋以丞表示，每一個場次都會因為不同的演員組合及現場氣氛，而有不同化學反應，歡迎觀眾走入劇場發現新的驚喜。

「沒有人想交作業」讀劇版Round2將於8月10日起到9月4日，地點在台北市南村劇場。（編輯：陳仁華）1110810