一行禪師日常禪：即使對方講話不實 仍請慈悲聆聽【書摘】

（中央社網站）今年1月逝世的越南佛教高僧一行禪師，是將佛法的正念修習推廣至歐美的先驅，也是反戰的和平主義者，他自越戰時期被迫流亡海外數十年，長期推動入世佛教與非暴力，他相信這個世界不需要更多意識形態或學說，上自國家、政治領袖，下至平民百姓都應學習傾聽，即使明知對方講的話不真實，慈悲聆聽仍能帶來力量。

一行禪師逝世後，弟子整理他教導的日常倫理，出版《禪與拯救地球的藝術》，收錄他關懷社會、參與和平運動的經歷與故事。他認為禪修不必在深山，禪法展現在生活各面向，即使現今世界面臨生態毀滅、日漸加深的不平等、種族不正義等衝擊，人們仍然可以找到方法，加強覺知、慈悲心和行動的勇氣。中央社取得授權與您分享部分內容。

95歲的一行禪師1月22日在故鄉越南圓寂。（中央社檔案照片）

勇敢對話：聆聽的力量

如果你想拯救地球、轉化社會，你需要兄弟姊妹情誼，也需要匯聚眾力。為了合作，我們需要懂得聆聽、懂得重啟溝通管道，才能與自己和他人進行更好的溝通。我們帶著許多善念聚集在一起，分析情況、草擬方案並採取行動。但如果不能達成共識，不懂得互相幫忙，或是不懂得聆聽，而是互相爭鬥，我們會動氣乃至分裂。

政治領袖和代表需要訓練自己傾聽的藝術：聆聽人民、國內的苦難，還有其他國家的苦難。由於缺乏足夠的溝通，我們的社會分裂得很厲害，充斥著恐懼、憤怒、歧視和絕望。作為人類，我們不僅殺害其他物種，也彼此殺害。因此，我們需要學習如何傾聽，貢獻聆聽和慈悲的能力。

聽到別人埋怨或批評的言語，可能會觸發自身的惱怒、憤恨和沮喪，因此，我們需要的不僅僅是聆聽的動機，還需要訓練自己如何聆聽。當我們懂得傾聽另一方，我們看到的不僅是他們的缺點，還有自己的錯處。正念對話和溝通非常關鍵。修習傾聽和愛語能夠消除錯誤的認知，而錯誤的認知是恐懼、憎恨與暴力的溫床。我深切期盼，我們的政治領袖懂得運用這些「工具」，為自己和世界帶來和平。

慈悲聆聽 即使對方講話不真實

在許多聆聽過程中，我們修習的是慈悲的正念。請記住，聆聽只有一個目的：給對方傾訴的機會，幫助對方減少痛苦。聆聽時請修習正念呼吸，保持這個意念。即使對方講的話並不真實，或者充滿錯誤的認知、指責和苦澀，還是保持慈悲的聆聽。

你在修習慈悲和正念，慈悲會保護你，防止被對方的言語觸發内在的不安和憤怒。進行一個小時這樣的聆聽，能夠幫助對方減少痛苦，也能恢復溝通。

如果你發現自己無法聆聽並轉身離去，這不表示你不夠慈悲，而是你尚未轉化自己内在的痛苦。我曾聽說，有一次歐普拉（Oprah Winfrey）訪問一位女士，談自己被虐待的痛苦。作為訪問者，她在聆聽時非常悲傷，幾乎崩潰，最後甚至要求停止錄影。這是因為她也曾經歷類似的痛苦：她童年時被虐待，卻沒有機會轉化這段經歷帶來的痛苦，於是她在聆聽另一位女性講述類似遭遇時瀕臨崩潰。因此，我們必須先學習如何轉化自己的痛苦，才能為正在受苦且需要幫助的人存在。

有時候，我們需要以一個國家的角色去聆聽自己。每個國家都存在許多痛苦，包含不公義、歧視和憤怒，很多人覺得自己的痛苦沒被聽見和理解。我們要找到有聆聽能力的人，把他們聚集起來，幫助國家去聆聽那些歧視和不公義的受害者。我們可以提供一個環境，讓他們安全地表達，哪怕需要數日或數週，才能產生足夠的勇氣，分享心中的一切。一個國家的人民一旦能互相聆聽，也就能聆聽其他國家人民的心聲。

聆聽需要訓練。如果對方的說話内容難以入耳，令你難過，觸動你内在的痛苦，你也許會有打斷他並指正他的衝動，但我們要盡量避免打斷別人講話。他們所講的内容是對是錯並不重要，重要的是給他們一個傾訴的機會。慈悲聆聽對方的痛苦是唯一能夠幫助他的方法。他需要有人聆聽，你也許是他生命中第一個聽他傾訴心聲的人。這是非常深刻的修習，需要訓練。

你告訴自己：他們在受苦，需要有人聆聽，而我就是那個人。如果我記得在聆聽時正念吸氣和呼氣，並提醒自己：我聆聽的唯一目的是讓對方有機會傾訴心聲，我就能做到。無論他說什麼，即使是錯的，充滿指責、埋怨及錯誤的看法，我也會繼續聆聽，這就是慈悲聆聽。

如此聆聽而不困於聆聽的内容是可行的。我們都有憤怒和慈悲的種子。如果你勤於修習慈悲，内在的慈悲種子會比憤怒的種子更有力量，你將能保護自己内在的憤怒種子不被觸動。慈悲聆聽時，我們的意圖不是成為絕緣體，或是切斷自己與對方的連結，我們慈悲聆聽對方的痛苦，帶著關愛去辨識、擁抱並轉化自己可能在聆聽時被觸碰的傷痛。

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同時，我們需要清楚瞭解自己的限制。有些人的内在有許多痛楚、憎恨和暴力，需要表達出來，但很難找到一個人安坐在他們面前，聽他們說話。因此，我們準備好聆聽時，他們或許會有濫用你的時間和友善的傾向，不停地傾訴。你不知道需要多久、多少天或多少年的聆聽，才能幫助到他們。他們一次又一次重複訴說同樣的事情。

這種情況的聆聽就不是有智慧的聆聽。我們需要運用善巧，去積極幫助他們辨識、擁抱並深入轉化内在的痛苦。你的聆聽能讓他們稍微釋然，但並不足夠。我們需要找朋友一起幫助他們重整生活，切斷餵養痛苦的所有食糧。如果只是持續地聆聽，我們也許會傷害自己和内在的菩薩，那絕對不是好事。（書摘由大塊文化授權，經中央社節錄）（編輯：李念庭）1110829