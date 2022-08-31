首席指揮張宇安上任 台北市立國樂團開展新氣象

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）在團長陳鄭港與首席指揮張宇安攜手合作下，台北市立國樂團新樂季出爐。新樂季以「樂融萬象」為主軸，走出疫情陰霾，包括指揮家葉聰、黃佳俊等海外名家都將來台與北市國合作。

台北市立國樂團2022年到2023年樂季目前有「精彩TCO」、「溫馨飛魔力」與「傳藝舞繽紛」3大系列音樂會，共計63場次演出。

團長陳鄭港接受媒體訪問表示，現在的北市國團長是一個不指揮、不作曲、不演奏的團長，「我把自己定位成專業樂團經理人，對外熟悉政府運作，對內熟悉國樂團內部生態，與首席指揮共同創造樂團新未來。」

陳鄭港表示，對比北市國歷任音樂總監與首席指揮，張宇安是第一個有國樂學習背景並且在台灣接受指揮專業系統訓練的人才，「我們都知道，藝術不分國樂、西樂，但要能指揮國樂團，一定要有國樂的基本素養。」

陳鄭港說，張宇安以國樂為根基，兼容中西音樂文化，具有國際視野，以及細緻又衝勁十足的人格特質，對於北市國的再次跳躍成長很有幫助。

從2022年5月發布上任之後，張宇安在德國期間持續接觸包括各類作曲家、指揮家與合作音樂家，安排樂季內容。張宇安說，很期待北市國能持續面向國際，「國際社會想要聽到北市國的新聲音，我們不但要能做到，更要能超越他們的期待。」

新樂季開季音樂會將由張宇安指揮，帶來包括「秦王破陣樂」、「緣」、「西秦王爺」、「山膏」、「祈雨」以及「天地歌」等曲目。張宇安說北市國演出這些作品，不只是獻給聽眾，也是給團員、給作曲家，「這些適合國樂團發展的音樂，是我認為國樂團該有的品味。」

張宇安表示，他希望每場音樂會都是「音樂的盛宴」，從前菜到湯品，從主菜到甜點，「我希望能讓樂迷感受到每一首樂曲的心意。」

新樂季比較亮眼的節目還有2022年7月在台北創下2場完售票佳績的國樂台語歌劇「蔥仔開花」，將於11月4日、6日移師到高雄衛武營歌劇院演出，以馬偕博士夫人張聰明女士傳奇一生的故事，訴說自由追尋的普世價值。

2023年1月將與全民大劇團共同演出的音樂劇「大畫昭君--觀落雁」，由張大春監製、謝念祖執導、李哲藝作曲，黃大煒、孫協志與方宥心領銜主演，帶樂迷認識不一樣的歷史人物王昭君。

除了展演活動，北市國也將規劃「國樂創作國際學術研討會」、「國樂口述歷史工作坊」等學術性活動，為國樂做更多扎實論述。（編輯：張芷瑄）1110831