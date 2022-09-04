「再會吧北投」將開演 迷你別有天旅社現身駁二

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

音樂劇「再會吧 北投2.0 Revival」將自衛武營起跑展開第3度演出，綠光劇團4日在高雄駁二快閃演出，導演吳念真（右）率領演員及舞者現場表演，還與高雄市長陳其邁（左）合唱。中央社記者曾以寧攝 111年9月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄4日電）音樂劇「再會吧 北投2.0 Revival」將自衛武營起跑展開第3度演出。綠光劇團今天在高雄駁二快閃演出，導演吳念真率領演員宣傳，還與高雄市長陳其邁合唱「快樂的出帆」。

描述北投溫泉酒家人生的音樂劇「再會吧 北投2.0 Revival」即將3度演出，綠光劇團將迷你版「別有天旅社」搬到高雄駁二特區，在大港橋旁進行快閃演出，由吳念真率領演員林雨宣、楊大正及舞者現場表演「十八姑娘」、「望郎早歸」等經典樂曲，陳其邁也現身會場共襄盛舉。

吳念真現場表示，第3次演出為了與前2次不一樣，樂團編制、歌曲編曲都有改變，演員也加入新面孔，「再會吧 北投」音樂劇有很多歌曲觀眾能在劇院裡一起唱，自己很喜歡這種「所有人在一起」的感覺，因此在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩的現在選擇這齣劇，盼讓大家從疫情愁苦中「透一口氣」。

飾演那卡西之子「志宏」、滅火器樂團主唱楊大正說，前2次演出時自己還住在北部，這次表演已經搬回高雄，對於演出完就能回家休息相當開心。

飾演老闆娘養女「純純」的林雨宣說，巡演通常是從台北出發，但今年綠光劇團「人間條件」和「再會吧 北投」都是從高雄出發，非常特別，也希望觀眾能進劇場支持。

陳其邁現身會場除表達對綠光劇團的歡迎，也與吳念真合唱「快樂的出帆」，中途還一度發生音響消音，在觀眾用雙手打的拍子中完成演唱，最終再與演員合唱「幸福進行曲」為活動畫下句點。

陳其邁唱完後笑說，自己從2018年唱了「紅豆」一曲之後，就對唱歌有「創傷症候群」，私底下還要找楊大正練。對於陳其邁演唱，吳念真說有85分，因為中間有一段自己趕拍子，「結果他還等我，好厲害」。楊大正也說，跟2018年比，陳其邁唱歌進步已經翻倍，「是不是有在偷練」，更笑稱「想幫市長出唱片」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

綠光劇團資料指出「再會吧 北投」是吳念真第一部音樂劇作品，曾獲2018、2019年兩廳院售票系統現代戲劇類票房冠軍，可謂台灣本土音樂劇傳奇。故事設定在民國60年代，溫泉酒家林立的北投，經營「別有天旅社」的老闆娘愛嬌，因為救命恩人有難，不得不讓心愛養女純純下海接客，旅社眾人的命運卻有出乎意料的發展。

音樂劇「再會吧 北投2.0 Revival」10月起將陸續在高雄、台中及台北巡演，10月14日至16日在高雄衛武營歌劇院，10月28日至30日在台中國家歌劇院，12月3日至11日在台北表演藝術中心演出。（編輯：黃世雅）1110904