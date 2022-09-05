北藝大40週年校慶 音樂學院推12場展演共樂

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為歡慶國立台北藝術大學成立40週年，北藝大音樂學院教授級音樂家齊聚一堂，推出12場系列音樂會，用精實精彩的音樂展演為北藝大熱情慶生。（北藝大音樂學院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月5日

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）慶祝國立台北藝術大學成立40週年，北藝大音樂學院推出12場系列音樂會，從系上4大重要作曲家作品發表到朱宗慶領軍40名擊樂學子共演，以精實精彩的音樂展演為北藝大熱情慶生。

北藝大音樂學院院長蘇顯達今天在記者會上表示，2022年除了是北藝大40週年之外，也是音樂學院40歲生日。蘇顯達表示，1982年北藝大前身國立藝術學院創校，設立音樂學系，由馬水龍擔任創系主任，後遷址關渡校區，2001年更名為國立台北藝術大學，音樂學院至今也成北藝大7學院中規模最大的學院。

蘇顯達表示，音樂學院多年來培育出許多音樂家，今年正好是40週年校慶，也是院慶，音樂學院上下老師努力，精心策劃12場系列音樂會。第一場「禮讚40」音樂會將演出作曲家馬水龍、潘皇龍、賴德和及錢南章4位名譽教授在北藝大任教時期創作樂作，宛若翻開台灣當代古典音樂作曲史精彩一頁。

北藝大音樂學院這次與亞洲作曲家聯盟台灣總會合作，邀約林梅芳、蕭慶瑜、陳欣蕾、蔡承哲、趙立瑋等中新生代作曲家，輪番帶來風格各異的當代創作。小提琴家張雅晴也將於「海翁繪續–作曲家與小提琴家的音畫」音樂會中，首演蔡淩蕙創作融合原住民歌謠的「海翁樂繪」小提琴協奏曲。

除此之外，2022年也是俄國作曲家史克里亞賓（Alexander Scriabin）150歲冥誕，北藝大鋼琴教授黎國媛、簡美玲、范姜毅與盧易之將彈奏多首史克里亞賓作品，讓樂迷可以聽見音符感受畫面。

蘇顯達則將率領系上弦樂組包括趙怡雯、高炳坤、李宜錦、薛志璋以及鋼琴教授蔡佳憓，12月10日在法國作曲家法朗克（Cesar Franck）200歲生日當天推出「榮耀40–北藝大教授室內樂」音樂會，一起幫法朗克慶生。

北藝大前校長朱宗慶將帶來「擊慶40–玩真的！」音樂會，音樂系擊樂組學生滿天下，朱宗慶特別邀請現在在台灣活躍的北藝大擊樂校友，返校與同學們一起演奏。此外，朱宗慶打擊樂團與現代音樂協會潘家琳、呂文慈、林岑陵、連憲升、黃祈諺等作曲家們合作，讓樂迷感受北藝大帶來的擊樂魅力。

有嚴肅也有搞笑，北藝大校友小提琴家梁坤豪與搞笑同盟，在「聽古典音樂起笑」音樂會揭發古典音樂的真面目，還將爆料音樂家不為人知的八卦，發現不一樣的古典音樂。

傳統音樂系則將推出人間國寶吳素霞帶領系上師生演出南管戲「郭華」選粹中的「買胭脂」與「約會」兩個經典劇目；水舞台的戶外音樂會也將帶來傳統音樂欣賞，邀請大家品味北管樂與南管樂不同的藝術底蘊。

北藝大音樂學院12場音樂會將從10月22日到12月4日演出，地點在北藝大音樂廳、馬水龍廳及水舞台等地。（編輯：張雅淨）1110905