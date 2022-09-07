擊樂家戴含芝勇於接受挑戰 用獨奏會做自己

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朱宗慶打擊樂團團員戴含芝21日將在國家兩廳院演奏廳舉行擊樂獨奏會，她7日表示，音樂會命名為Momento，是西班牙文「回憶」之意，在英文中則是「紀念品」的意思，盼與觀眾一起分享音樂會的時間跟空間。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）睽違4年，朱宗慶打擊樂團團員戴含芝再度舉行擊樂獨奏會挑戰自我。戴含芝說，朱團終年演出馬不停蹄，只有在獨奏會的準備過程中才能靜下心來，去面對自己的優點跟缺點，挑戰擊樂極限。

戴含芝今天在記者會上表示，音樂會命名為MOMENTO，是西班牙文「回憶」的意思，在英文中是「紀念品」的意思，希望跟觀眾一起分享音樂會的時間跟空間，日後也能成為她與觀眾之間的紀念品。

戴含芝表示，很感謝朱團藝術總監朱宗慶與全團上下的支持，讓她有機會選擇了自己喜歡的打擊樂作來演出，「我很喜歡鼓類的樂曲，也喜歡民族音樂跟當代音樂，這次的選曲就是我自己很愛的樂作，完全可以展現我自己。」

戴含芝來自屏東，從小由鄭醴丰啟蒙開始學習打擊樂，曾師事鄞惠敏、吳珮菁、吳思珊等。她在2016年榮獲國際義大利打擊樂協會網路擊樂重奏大賽第3名，首屆台灣國際打擊樂節大賽（TIPCC）榮獲四重奏組第1名；現在已經拿到北藝大音樂系擊樂博士，從小師妹到如今獨當一面，成為朱團中堅份子。

戴含芝在記者會後接受媒體訪問時表示，準備獨奏會就是一個跟自己相處與沉澱的過程，也對自己有全新的認識。戴含芝舉例，過去她以為左右手腳很協調，這次準備獨奏會曲目的過程，發現自己左手可以彈指，右手就做不到，左腳也遠比右腳靈活，「現在我連騎車等紅燈時，都會抓時間刻意訓練右腳，希望讓演出更加順暢。」

戴含芝說，這次邀請陳廷銓創作Flash of Light，全曲以手碟鼓、木箱鼓、中東手鼓與馬林巴等作為獨奏樂器，以「前奏」、「躁動的行板」、「冥思」與「熱烈的急板」等4個段落，「我就是想要這幾個樂器都能在同一首樂曲中，展現技巧與旋律的渲染力。」

朱宗慶表示，戴含芝近年來在樂團演出中屢屢擔綱吃重角色，這些歷練都是對她的肯定，「對她的音樂會選曲我都沒有意見，我只問這些選曲為何非妳演奏不可，妳要做到那個演奏的不可替代性。」這些激勵與要求，都成為戴含芝更進步的動力。

戴含芝2022打擊樂獨奏會MOMENTO將於9月21日舉行，地點在台北國家演奏廳。（編輯：張雅淨）1110907

朱宗慶打擊樂團經常藉由舉辦獨奏會及二團音樂會，引介優秀的打擊樂家，今年打擊樂家戴含芝將舉辦獨奏會Momento，她選擇了自己非常喜歡的打擊樂作品來演繹。圖為戴含芝在7日台北出席記者會並現場演奏。中央社記者鄭傑文攝 111年9月7日

朱宗慶打擊樂團經常藉由舉辦獨奏會及二團音樂會，引介優秀的打擊樂家，7日在台北舉辦記者會，打擊樂家戴含芝現場演奏，她的獨奏會命名為Momento，即西班牙文「回憶」的意思，21日將在國家兩廳院演奏廳登場。中央社記者鄭傑文攝 111年9月7日