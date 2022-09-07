擊樂家高瀚諺三十而立 獨奏會像寫心情日記

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擊樂家高瀚諺是台灣唯一拿到比利時國際木琴大賽獨奏冠軍的音樂家，今年30歲的他，22日將舉行獨奏會，以8首曲目展現自己的心路歷程。（朱宗慶打擊樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月7日

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）台灣唯一拿到比利時國際木琴大賽獨奏冠軍，擊樂家高瀚諺今年三十而立，獨奏會將用8首曲目展現恐懼、熱情以及瘋狂等情緒，就像用樂曲書寫自己的心情日記。

高瀚諺今天在獨奏會宣告記者會上表示，為了獨奏會，他全新創作木琴六棒協奏曲「曾經 就是永恆」，過程很辛苦，因為選擇要寫的主題是自己的故事，每一段落都是人生中曾經發生的片段，等於是把自己過去的情緒重新整理一次。

高瀚諺說，這是一種尋找、探索未知的過程，主題中有愛情、親情與友情等，他舉例樂曲中有一段是他面對高中聯考失利，沒能考上第一志願的內心曲折，「很多心靈雞湯都會鼓勵大家，努力就會成功，我考高中準備過程很努力，但雄中只取2名打擊樂，我沒有撕到榜，但我當時不能表現出來，但知道自己心裡那個情緒還在。」

高瀚諺將這段內心轉折以旋律線持續往上走象徵期待與祈禱，瞬間一聲大鼓的巨大聲響出現，表現內心的巨大墜落與失望，「這次我也用日本風鈴表現心碎的聲音，也透過風鈴聲轉換下一個樂段。」

高瀚諺說，這首樂曲前前後後修改刪掉10段左右，「寫完之後練到現在，自己越來越喜歡，我也很感謝自己選擇勇敢向前，看待生命中的這一切。」

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，高瀚諺現在正在念北藝大音樂系博士班，從小就非常出色，「這是他4度舉行獨奏會，我想瀚諺已經是一個獨奏家，當之無愧。」朱宗慶表示，這次高瀚諺從赤裸的自我剖析，希望讓觀眾聽見他的「不一樣」。

高瀚諺2022打擊樂獨奏會「Once 曾經 愛是唯一」將於9月22日舉行，地點在台北國家兩廳院演奏廳。（編輯：張雅淨）1110907

2022戴含芝、高瀚諺獨奏會暨擊樂新世代音樂會聯合記者會7日在台灣博物館南門園區小白宮舉辦，打擊樂家高瀚諺（圖）22日將舉辦「Once 曾經 愛是唯一」獨奏會，他也特別為了獨奏會全新創作木琴六棒協奏曲「曾經 就是永恆」。中央社記者鄭傑文攝 111年9月7日