史博館線上展推導覽手冊 一窺民眾宅家趣味圖文

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（中央社記者王寶兒台北12日電）國立歷史博物館6月推出「宅家有理－史博典藏宅家指南」線上展，並向民眾發起「宅家新生活圖文徵集活動」，史博館今天表示，徵集圖文已收錄於本月推出的線上導覽手冊。

史博館今天發布新聞稿表示，「宅家有理－史博典藏宅家指南」線上展今年6月15日正式上線後，透過有獎徵答及「宅家新生活圖文徵集活動」，陪伴許多民眾度過居家防疫的炎炎暑夏。民眾所分享宅家期間的精彩圖文作品，也刊登在導覽手冊中，為大家提供更豐富多元的宅家生活新選項。

民眾投稿的圖文作品記錄不同的居家生活，例如畫畫、戳羊毛氈、飼養鍬形蟲等。而線上展導覽手冊則從線上展的典藏畫作與文物出發，透過「宅家」系列專題探討，讓民眾宅家觀賞展覽更輕鬆有趣。

線上展導覽手冊內容除展覽導論外，另外收錄6篇「宅家」系列專文，分別為書契篇、民俗篇、建築篇、家具篇、臥遊篇、動物篇，搭配史博館典藏珍品，娓娓道來「家」與「宅家」的大小事，引領民眾一窺清代土地交易、民俗版畫故事、台灣家屋形象及名家動物畫等知識。

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史博館館長梁永斐透過新聞稿表示，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改變許多人的生活形態，同時也讓人們對「家」產生更深刻的體悟，史博館將研究量能轉化為貼近民眾的語彙，利用更輕鬆活潑的論述方式和互動，連結民眾的生活與歷史，希望能擴深藝術史及吸引公共參與。

「宅家有理－史博典藏宅家指南」已於網站（https://exhibitonline.nmh.gov.tw/stayAtHome）上線。（編輯：張雅淨）1110912