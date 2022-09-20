文策院與Meta結盟 催生台灣原創XR內容

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文策院與Meta雙方20日公布合作項目，在鼓勵原創XR內容開發上，表示將支持台灣團隊創作與發展「台灣文化元宇宙」體驗，製作團隊XRSPACE總經理劉冠廷（圖）現場透過即時臉部追蹤技術，虛實整合，讓「千里眼」、「順風耳」與來賓互動。（文策院提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）文策院與Meta結盟，雙方共同舉行「TAICCA X Meta．文化X科技」記者會，宣布將合作催生台灣原創XR延展實境內容、培育新一代 XR創作者及支持台灣優質XR內容走向國際等3大主軸。

文化內容策進院院長李明哲表示，文策院與Meta成為戰略夥伴，期待藉由Meta跨國企業的力量與資源，共同讓台灣文化科技產業成為國際注目焦點，進而催生許多台灣業者跨國合作的商業機會。

李明哲表示，文化與科技的合作需要互動，與Meta的本質相符，正好可以互補，雙方合作是戰略上的一系列合作。Meta台灣公共政策總監陳奕儒分享，Meta在台灣成立亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」後，攜手文策院聚焦文化藝術領域，是最適合的選擇。

今天記者會包括立法委員林奕華及文化部政務次長蕭宗煌也受邀出席。蕭宗煌說，過去他在博物館服務，要做文創但不能牽涉商業機制；發展至今已進入元宇宙發展時代，文化內容可以透過科技應用，讓創作超越想像。

文策院與Meta雙方也公布合作項目，在鼓勵原創XR內容開發上，除了日前共同舉辦的「Art Reimagined 藝術再想像：台灣」外，也表示將支持台灣團隊創作與發展「台灣文化元宇宙」體驗，以及「感官窺鏡」未來內容原型開發。

在培育本土XR創作社群方面，雙方將共同舉辦一系列台灣XR人才培育活動，包含透過Meta元宇宙培訓學院的網路與實體課程，養成更多文化藝術相關AR創作者，以及由文策院主導產業交流聚會、技術交流與應用工作坊。

今年11月登場的文策院「TCCF 創意內容大會」中，Meta也將是贊助夥伴，鼓勵並促成台灣XR原創內容與創作者走向世界舞台。（編輯：張芷瑄）1110920