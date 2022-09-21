國際人權博物館聯盟年會 人權館長洪世芳率隊出席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）2022國際人權博物館聯盟（FIHRM）年會19日在挪威奧斯陸登場，國家人權博物館館長洪世芳率隊出席，向國際介紹台灣近年人權教育推動及與國際接軌的成果，傳達守護民主自由決心。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，2022國際人權博物館聯盟（FIHRM）年會主題因應COVID-19疫情、烏俄戰爭、極權主義與極端主義等世界劇變局勢下，探討當代博物館如何面對政治壓力和戰爭威脅，開展少數族群人權、大規模暴行等人權課題的思辨。

國際人權博物館聯盟為國際博物館協會（ICOM）附屬組織，2010年創建以來，陸續成立拉美分會（FIHRM-LA）、亞太分會（FIHRM-AP），並擴展與挪威「民主與人權博物館網絡」（Demokratinettverket）結盟。2019年在台灣國家人權博物館成立亞太分會，人權館館長洪世芳則是分會主席。

今年亞太分會共有4篇案例研究獲得大會錄取並發表，其中國家人權博物館以「FIHRM-AP實例」、「綠島人權藝術季」及「風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展（Shared Journeys） 」等案例獲得大會青睞。

國際人權博物館聯盟（FIHRM ）主席古耶莫．惠佩（Guillermo Whpei）提倡「博物館皆是人權館」的理念，呼籲博物館要為世界展開革命，為全世界身處貧窮的兒童、童工、當代奴隸挺身表態，為人人皆平等的美好世界而努力。

人權館館長暨亞太分會主席洪世芳20日在諾貝爾和平中心發表演說，介紹近年台灣人權發展的成果，並說明亞太分會成立以來，在當代人權議題扮演的人權樞紐角色，除積極串聯博物館及公民社會，也透過國際行動社群平台發揮影響力，支持亞太地區博物館及人權組織工作者的倡議與實踐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

洪世芳分享面對當代跨國移動的人權、氣候變遷與人權等課題時，亞太分會推動的工作與成果，並期待與國際成員一起成為實踐社會正義道路上的行動夥伴。

洪世芳也邀請亞太分會國際成員共同關注在亞太地區險峻的人權處境，如性別人權、血汗工廠、負面資產與創傷記憶等，強調這些急需國際社會高度重視的人權課題，應是亞太分會未來應積極推動、倡議與實踐的工作。（編輯：陳政偉）1110921