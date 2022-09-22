國際人權博物館聯盟年會 台灣人權工作受注目

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波蘭猶太人歷史博物館（POLIN Museum of the History of Polish Jews ）前館長、現任波蘭科學院政治研究所教授史托拉（Dariusz Stola，左二）與國家人權博物館代表團討論藝術展覽的工作方法。中央社記者辜泳秝奧斯陸攝 111年9月21日

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩21日專電）2022國際人權博物館聯盟年會19至21日於挪威奧斯陸舉辦，國家人權博物館館長洪世芳率隊出席，介紹台灣近年來人權教育推動及與國際接軌的成果，得到與會者熱烈迴響。

2022國際人權博物館聯盟（FIHRM）年會19日正式登場，本屆年會主題將因應COVID-19疫情、俄烏戰爭、極權主義與極端主義等世界劇變局勢下，探討當代博物館如何面對政治壓力和戰爭威脅，開展少數族群人權、大規模暴行等人權課題的思辨。

本次國家人權博物館共進行3場發表，分別為「國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP）實例」、「綠島人權藝術季」及「風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展」等案例引起與會者極大興趣與討論。

波蘭猶太人歷史博物館（POLIN Museum of the History of Polish Jews）前館長、現任波蘭科學院政治研究所教授史托拉（Dariusz Stola）表示，綠島人權藝術季針對藝術家與政治受難者交流所舉辦的工作坊增加雙方交流與理解，讓藝術呈現更加有共識與深度，這是他沒有想過的作法，他對台灣對這類敏感議題的細膩處理手法印象十分深刻。

中國近期的軍事演習也讓國際社會更加重視台灣議題，與會者也因此對台灣民主發展歷程以及人權發展展現高度興趣。

洪世芳在接受挪威媒體採訪時表示，台灣人民當然不想要戰爭，但對民主自由一定堅持到底，也希望國際社會能展現團結對台灣表示支持，促使中國改變。

「風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展」跟移工合作的創作經驗，也與英國國家利物浦博物館群（National Liverpool Museums）與少數族裔與移民共同製作展覽的經驗非常有共鳴。

烏克蘭性別博物館（Gender Museum）在年會中報告烏克蘭博物館在戰爭中遭遇的刻意破壞與攻擊，引起與會人士對台海安全問題產生聯想，若發生戰爭，台灣的政府與博物館是否做好保護、撤離文物的準備，也引起注意。

洪世芳在會中歡迎來自各個國家的人權博物館代表到台灣來進行交流，對台灣人權議題做更多、更深入的了解。

國際人權博物館聯盟為國際博物館協會（ICOM）附屬組織，2010年創建以來，陸續成立拉美分會（FIHRM-LA）、亞太分會（FIHRM-AP），並擴展與挪威「民主與人權博物館網絡」（Demokratinettverket）結盟。（編輯：林憬屏）1110922