北市頒文資譽揚獎 刑務所官舍等7處榮獲

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）為表揚保存文化資產的個人或團體，台北市文化局今天頒發文資譽揚獎，獲獎名單包含金義合行、台北刑務所官舍、嘉禾新村等7處，盼鼓勵全民共同努力，守護台北市的歷史。

台北市文化局今天選在修復後的陽明山美軍宿舍群「草山小鎮」舉辦第2屆文化資產保存維護譽揚獎頒獎典禮，獎項分為保存修復、管維推廣及今年新增的特別貢獻3類，得獎者共7名。

文化局公布，保存修復類得獎者分別是修復「總督府山林課宿舍群」的行政院農業委員會林務局，以及將「台北刑務所官舍」打造為榕錦時光生活園區的徐裕健建築師事務所與慶霖營造公司，還有保存「嘉禾新村」眷村風貌的忠煌營造公司。

文化局指出，管維推廣類得獎者則是將「幸町日式宿舍」打造為免費公益圖書館文房的頂禾開發公司，以及經營「CEO 1950總裁藝文空間」的話雨人文生活公司，還有修護並維護陽明山美軍宿舍群「草山小鎮」的大樂司文創公司。

文化局表示，首度頒發的特別貢獻類獎項則歸給凝聚家族共識、放棄新台幣數千萬元都更獲利的「金義合行」陳義塗家族，表揚陳家以保存取代開發，成為台北市乃至全台灣文資保存的典範。

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文化局長李麗珠致詞說，台北市有超過500處文資，市府透過推動無圍牆博物館和老房子文化運動等政策，與民間合作來保存並活化它們。這個獎項代表市府對文資的重視，同時感謝得獎者的傑出貢獻，期許全民能共同努力，一起守護台北的歷史。

文化局表示，即日起至10月10日，草山小鎮設有台北市第2屆文資譽揚獎特展，透過影片、文物、照片展示保存者的事跡與老房子的故事，期待更多人能了解得獎著們的付出，並貼近老房子的真實內涵，歡迎民眾踴躍參觀。（編輯：李錫璋）1110926