洪瑞麟110歲冥誕 文化部藝廊推「做工的人」特展

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特展「做工的人：洪瑞麟作品與礦工身影」聚焦已故藝術家洪瑞麟有關「礦工」的主題速寫與油畫作品，28日在文化部舉行展覽開幕式，展期將持續至2023年2月19日。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年9月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）今年為藝術家洪瑞麟110歲冥誕，國美館今年5月推出特展「做工的人：洪瑞麟與台灣美術中的勞動身影」，今天起則於文化部1樓藝廊推出特展「做工的人：洪瑞麟作品與礦工身影」。

「做工的人：洪瑞麟作品與礦工身影」特展聚焦於洪瑞麟有關「礦工」的主題速寫與油畫作品，共計展出31件，製作依原作比例放大20%複製品展出，今天舉行展覽開幕式。

文化部常務次長李連權今天首先代表文化部長李永得感謝洪瑞麟家屬，慷慨捐贈將近1500幅畫作給文化部。

李連權表示，洪瑞麟是描繪礦工的先行者，將礦工掘光而行的身影記錄下來，「不只是一位畫家，也是一位人道主義者」。此次特展是文化部藝廊在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後與國立台灣美術館合作的首檔展覽，期盼邀請鄰近的居民與學子一同欣賞。

洪瑞麟的長子洪鈞雄現居於美國，今天也以預錄影片分享父親創作的想法，「我爸爸一輩子非常尊敬礦工，對他們的社會貢獻感激不已。」

洪鈞雄說，洪瑞麟對泰戈爾詩集中描述勞動者的文字特別感動，如果人們想接近或讚美上帝，脫下華麗的外衣和工人一起勞動流汗，則可以接近上帝，因為這些人就是上帝、天使。

洪瑞麟1912年出生於大稻埕，是台灣美術史上第一代畫家，曾留日攻讀美術，又有「礦工畫家」、「人道主義畫家」之稱。

國美館長廖仁義表示，洪瑞麟1938年回到台灣，在倪蔣懷經營的瑞芳煤礦工作，刻畫礦工的勞動者身影，「他的作品有時會混合汗水與顏料，我們可以說他的作品是『用汗水畫出來的繪畫』。」

策展人林曉瑜透露，有別於5月在國美館的「做工的人：洪瑞麟與臺灣美術中的勞動身影」展覽，此次在文化部藝廊主要精選洪瑞麟個人1950年代及1971年的素描，並且與礦工老照片共同展出，藉由作品與照片2者的對照，體現洪瑞麟如何觀察及描繪礦工的勞動情形。

「做工的人：洪瑞麟作品與礦工身影」即日起於文化部藝廊展出至2023年2月19日。（編輯：陳政偉）1110928