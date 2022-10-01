詩人醫師曾貴海 獲厄瓜多國際詩人獎

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詩人醫師曾貴海作品由客家委員會翻譯成西班牙語及英語，客委會1日表示，其作品獲得厄瓜多國際詩人獎，這也是獎項15年來首次頒發亞洲詩人。（客委會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年10月1日

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）客委會辦理「客家文學作品翻譯及海外推廣」，將詩人醫師曾貴海作品翻譯成西班牙語及英語，客委會今天說，其作品獲得厄瓜多國際詩人獎，這也是獎項15年來首次頒發亞洲詩人。

「厄瓜多國際詩人獎」為紀念厄瓜多偉大的作家伊萊亞娜．艾斯皮內爾．塞德尼奧（Ileana Espinel Cedeño）所設立，曾頒給世界各國重要的詩人和作家，包含榮獲2006年塞萬提斯獎的西班牙詩人安東尼奧．加莫內達（Antonio Gamoneda）、榮獲1990年普立茲詩歌獎塞爾維亞裔美國詩人查爾斯．西米契（Charles Simic，另譯：查爾斯．西米奇）等。

客委會發布新聞稿指出，為了將客家文學推廣至國際，客委會辦理「客家文學作品翻譯及海外推廣」，將曾貴海作品翻譯成西班牙語及英語，曾貴海今年受邀參加「厄瓜多國際詩人獎」，也一舉獲得厄瓜多國際詩人獎。

客委會指出，此獎項為拉丁美洲重要的文學盛事，非受邀無法參與，一個國家僅有2個名額，除了歐洲和中南美洲國家外，亞洲如日本、中國、印度、孟加拉、韓國等重要詩人都曾受邀出席，而今年是「厄瓜多國際文學獎」15週年，第一次授予亞洲詩人，由台灣勝出具有特殊意義。

曾貴海有醫師、詩人、社運人士等稱號，其奉獻跨越了族群與多元的公共事務領域，也於2017年獲頒客委會終身貢獻獎殊榮，而曾貴海從1983年至今共出版23本文集，包括詩、散文、評論和1本歌詞。

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客委會表示，為了擴大台灣客家文學的國際傳播，使全球非中文讀者得以窺探客家族群生活方式與文化底蘊，成為認識台灣客家管道，客委會選譯客家文學經典及新秀作品，包含長、短篇小說及詩集等形式，盼能展現台灣客家文學獨特的聲調與生命力，推動台灣文學與世界文壇的對話，提供外籍讀者理解台灣的多元視角，啟發並連結處境類似的族群。

客委會指出，未來也將擇選曾貴海、張芳慈、吳錦發、杜潘芳格等4名詩人精選共30首詩，轉譯阿拉伯語，預計於明年在埃及出版，並推廣於阿拉伯語國家。（編輯：陳政偉）1111001