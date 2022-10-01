詹宏志新書「舊日廚房」 復刻3個女人的飲食記憶

（中央社記者邱祖胤台北1日電）作家詹宏志出版新書「舊日廚房」，書寫對妻子、母親及岳母生前做的菜及關於飲食的記憶，今天在台北敏隆講堂舉行新書分享會。

詹宏志說，這是一本被記憶所驅動之書，2015年初，他的妻子、美食作家王宣一過世，他舉辦一場特別的告別式，以美食和懷念王宣一的朋友們相會，但宴會結束後，面對空蕩蕩的廚房，「鍋碗瓢盆很無辜的看著我，我的心中產生複雜的情緒」。

詹宏志表示，在此之前他也做菜，但他不會做王宣一的拿手菜，王宣一走了以後，為了不讓「家的味道」就此不見，他開始精進廚藝，透過一次又一次「宣一宴」的推動，復刻這些令人懷念的味道。

詹宏志表示，他跟太太王宣一都喜歡請客，因為請客的過程可以學習流程管理及危機處理，更重要的是「在家宴客其實是有話要說，因為我們知道客人是誰」，而認真宴客所要傳達的訊息是：「我真心真情，盡我所有與所能，希望你得到一個美好的對待，回家也津津樂道，不會輕易忘記」。

詹宏志特別提到童年的飲食記憶，當時父親重病，卻帶他獨自去吃「拳頭般大」的魚丸，還叮囑他不要告訴其他兄弟姊妹，但後來長大才知，當時父親已放棄治療，帶著稚齡的兒子去吃路邊攤，是一個做父親的心疼孩子的表現，而詹宏志對當時路邊攤的記憶及味道，記憶猶新。

詹宏志也提到有一次過年，母親心血來潮跟6個子女說，今年來吃sukiyaki（壽喜燒），大家聽到是日文，覺得一定很高級，母親還特別把室內的燈光關暗，可惜母親後來擺出來的肉、生雞蛋加糖，吃起來就是很怪，大家嫌棄難吃，母親怨了一句：「你們的爸爸又沒帶我去吃過」，這頓年夜飯令詹宏志特別難忘。

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詹宏志表示，「舊日廚房」包括舊日廚房的回憶、故人昔菜的懷念、宅男煮夫的鍛煉、旅途餐桌的見識等4個部分，融合來自3個女人的啟發，包括母親的台灣家庭料理及日本想像，岳母的杭州與上海本幫菜，以及妻子王宣一的家庭本味與旅行見聞。

詹宏志說：「這3個女人的料理實際上構成了我一生飲食的主軸，我總把這些菜色的出現和存在視為理所當然；等到她們都離我而去，我才警覺，所有的味道都要靠人的不斷實踐才能維持。」（編輯：張芷瑄）1111001

PChome網路家庭董事長詹宏志（左3）1日在台北舉行新書「舊日廚房」分享會，藝人蔡康永（左）、作家小野（左2）、前洪建全教育文化基金會董事長簡靜惠（左4）、洪建全教育文化基金會副董事長暨執行長張淑征（左5）等出席合影。中央社記者張皓安攝 111年10月1日