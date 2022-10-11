「再會吧北投」2.0版本 10月底巡演台中

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綠光劇團舞台劇「再會吧 北投」，10月28日到30日將以「2.0 Revival版本」，在台中國家歌劇院開演，導演吳念真（右）11日分享創作點滴。中央社記者郝雪卿攝 111年10月11日

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）被譽為「本土音樂劇傳奇」的綠光劇團「再會吧 北投」，10月28日到30日將以「2.0 Revival版本」，在台中國家歌劇院開演，導演吳念真今天說，這部戲是他的全新經驗。

「再會吧 北投」將於月底巡演台中，綠光劇團今天在台中舉辦記者會，為營造劇中氛圍，與台中知名台菜餐廳「厝秘」合作，還原當年的經典酒家菜色，並邀請導演吳念真及演員林雨宣、方宥心、楊大正分享創作及演出背後的心路歷程。

「再會吧 北投」故事背景設定在民國60年代的「別有天旅社」，融合酒家菜、那卡西等元素，將劇中男女面對命運無奈的堅韌不屈，透過一段又一段的熟悉旋律呈現，也透過劇情及音樂，將北投歡場文化的「在地文化」完整展現在觀眾面前。

吳念真在會中表示，他其實比較熟悉的是九份的酒家文化，後來因為電影界老闆喜歡在北投請客，發現北投保有很多日式溫泉文化，像是日式建築、寬廣的榻榻米，泡湯後可以吃吃喝喝唱唱歌，北投充滿很多特殊文化。

吳念真指出，他最先看到劇本覺得有點怪，後來決定自己來處理劇本，對他而言，這是全新的創作，也是全新的經驗，因為時間緊迫，他結合音樂總監陳明章的歌曲來寫劇本，裡面有很多故事。

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台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，「再會吧 北投」在台灣創造很多音樂劇紀錄，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起起伏伏，已成為生活日常，歡迎大家走出來看戲，每個演員對劇情都有不同詮釋，即使同個演員，年齡不同也會有不同詮釋，內心戲也不一樣，這就是大家持續追戲的必要性。

方宥心說，以前會緊張自己在台上歌唱得好不好，但現在覺得最重要的是，讓觀眾了解角色的心聲，而不是歌唱得好不好。（編輯：郭諭儒）1111011