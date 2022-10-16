曾貴海詩集成雙 行醫、社運路上揮灑詩情

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詩人醫師曾貴海（前中）16日下午在台北舉行「四季的眼神」、「再見等待碰見自由」雙書分享會，文化部長李永得（前左）出席。中央社記者王飛華攝 111年10月16日

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）詩人、醫師、社會運動家曾貴海近期出版「四季的眼神」、「再見等待碰見自由」2本詩集，曾貴海今天說，作家應該先變成一個思想家，全心全力關懷弱勢、尊重生命，才能寫出跟別人不同的作品。

曾貴海今天在台北「左轉有書」書店舉行新書發表會，包括文化部長李永得、客委會主任委員楊長鎮、台灣社社長李川信、詩人李敏勇、林鷺、中研院院士魏福全、陳貴賢等人出席。

曾貴海夫人、聲樂家黃翠茂分別以客語、台語朗誦曾貴海「夜合」、「旅途的風景」2首詩，場面溫馨感人。

李永得致詞時表示，曾貴海將客語、台語、原住民語融入詩作當中，且掌握非常精準，充分展現對這片土地及文化的高度熱忱。此外，曾貴海長年參與各種社會運動，展現組織及溝通協調能力，正是因為對土地有愛，碰到問題才能有所堅持。

楊長鎮致詞時說，曾貴海的詩帶來2個宇宙，一個是浪漫的宇宙，一個是介入的宇宙，詩中充滿對生命及土地的依戀，甚至觸及人類未來的命運，他的「鄉愁」一詩猶如霍斯特的樂曲「行星組曲」般廣闊無垠。楊長鎮也說，曾貴海的內在還有個宇宙叫「高雄」，不只用文字為高雄寫詩，也用運動為高雄寫詩。

甫獲行政院文化獎的詩人李敏勇致詞時表示，曾貴海是社會運動家、醫生、詩人，以「詩人論」來談曾貴海這個人，他「謳歌人間、守護家園、為國族造像」，以「作品論」談曾貴海的詩，可說是「曾貴海的生命情懷與社會誌」，其詩總是從生命情懷出發，且有許多都能和台灣社會運動相互印證。

曾貴海是屏東佳冬人，現居高雄，高雄醫學院醫學系畢業，胸腔內科醫師，曾任高雄市民生醫院內科主任、高雄基督教醫院副院長；他亦曾任衛武營公園促進會長、高雄綠色協會理事長、台灣南社社長、「文學台灣」雜誌社社長、台灣筆會理事長、「笠」詩社社長、鍾理和文教基金會董事長，現任文學台灣基金會常務理事。

曾貴海1960年代中期開始發表作品，曾獲吳濁流新詩獎、賴和醫療服務獎、高雄市文藝獎、第20屆台灣文學家牛津獎、2017年「第7屆客家終身貢獻獎」。

曾貴海自2000年起，幾乎每年至少出版1本作品，至今23本文集，包括詩集、散文集、評論和歌詞。（編輯：張芷瑄）1111016