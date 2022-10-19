故宮出品紀念品中國製 吳密察：將明訂須MIT

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（中央社記者王寶兒台北19日電）民進黨立委范雲今天表示，上週請助理去故宮參訪，發現故宮販賣紀念品約有1/4、1/5是中國製造，恐造成觀光客混亂。故宮院長吳密察回應，日後將和廠商於契約明訂故宮出品紀念品將是MIT。

立法院教育及文化委員會今天為112年度國立故宮博物院預算案進行詢答。范雲表示，她偶然間拿到翠玉白菜周邊書籤，發現商品居然是台灣設計、中國製造的字樣，「我想說會不會是個偶然」，上週才請助理去故宮實地查訪，發現該書籤並不是個案，而是非常多的商品都是中國製造。

范雲表示，她查詢過去資料，發現2009年便有立委於質詢時向故宮反映過同樣議題，過了13年居然沒有改，「這件事情讓我覺得非常不對」。

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范雲認為，故宮若連翠玉白菜系列紀念品都由中國製造，可想想看當中國、美國或日本觀光客買到這些紀念品，回家看到是中國製造，是否會造成混亂？除應該支持台灣產業，她也要求故宮評估銷完Made in China（中國製造）紀念品的時程表，讓販賣部可以全數為Made in Taiwan（台灣製造）的紀念品。

吳密察回應，故宮紀念品為MIC，「我想這是不好的。」若中國觀光客買回去，也無法透過紀念品傳達「來過台灣」的意義。他也認為，文創商品產地有區隔，才有號召力，即起和紀念品製作廠商將於契約上明文要求，產品製造必須MIT。（編輯：張雅淨）1111019