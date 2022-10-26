新竹縣光藝節作品荷田雅韻 紐約設計大獎奪銀

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣文化局打造竹北東興圳景觀工程，在西元2021年首度辦理「東興圳光藝節」，其中，光藝節作品「荷田雅韻」裝置藝術，獲「紐約設計大獎：活動及展覽設計」銀獎。

新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，「東興圳光藝節」獲國際設計大獎，也打開東興圳及新竹縣的國際知名度，接下來，要迎接第2屆「東興圳光藝節」將於今年12月登場，邀請民眾前來，親近水岸公園，欣賞光藝作品。

新竹縣政府文化局長李安妤說，「2021東興圳光藝節」的「荷田雅韻」作品，由京鷹國際照明設計總監劉治良設計，利用多重燈具模組，結合音樂電子曲目，呈現多變的夜晚氛圍，融合城市光環境以及自然光照度轉變。

李安妤表示，「荷田雅韻」作品燈光與水面產生互動，倒影虛實呼應交錯，象徵共譜當代藝術與大自然相遇新篇章。

文化局提供新聞資料指出，紐約設計大獎（New York Design Awards）為國際9大城市設計獎之一，重視作品與社會和環境關係，具有一定的全球辨識性。（編輯：方沛清）1111026