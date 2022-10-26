Our Heroes音樂會27日登場 名人、醫師齊響應

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（中央社記者王寶兒台北26日電）疫情指揮中心成立超過1000天，也象徵台灣抗疫日子超過千日，民間發起並由文總主辦的Our Heroes音樂會明天直播，向防疫英雄致敬，阿爆、董事長樂團等也錄製感謝影片，邀請收看直播音樂會。

Our Heroes音樂會上，將邀請醫護、軍警消、環衛等COVID-19防疫英雄代表出席，並由台灣本土樂團董事長、饒舌歌手大支、著名華語歌手潘越雲、台語金曲歌后曹雅雯，以及九天民俗技藝團等多名創作者登台演出，感謝防疫英雄。

中華文化總會今天透過新聞稿表示，台灣自2020年初發生COVID-19疫情以來，對日常生活有很大的衝擊，文總曾舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」、「給力量線上音樂會」向防疫英雄致敬，今年則在民間發起下舉辦Our Heroes音樂會，感謝防疫人員2年多來在前線守護大眾健康，也謝謝這段期間齊心抗疫的全國人民。

原住民歌手阿爆（阿仍仍）、董事長樂團、藝人王彩樺等人也特別錄製感謝影片，並邀請民眾收看明天的直播音樂會。特別的是，多名醫師此次也一同響應Our Heroes音樂會，包含電視劇「村裡來了個暴走女外科」原著小說作者「小劉醫師」劉宗瑀，以及醫師陳志金、姜冠宇等。

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陳志金提到，「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，並呼籲大家正向面對疫情，「唯有大家彼此信任，才能一起渡過難關。」姜冠宇則從第一線醫護人員的角色，分享疫情來臨時，前線人員的調整與適應。劉宗瑀同樣身為最前線防疫人員，特別提到台灣防疫成績有目共睹，並謝謝所有防疫人員一同努力對抗新冠病毒。

Our Heroes音樂會將於明天晚上7時在文總Facebook專頁、YouTube平台及Yahoo TV直播。（編輯：張雅淨）1111026