文物破損政風室未調監視器？故宮：皆確實調取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北1日電）國民黨立委陳以信今天說，故宮「雙龍小碗」去年破損，政風室卻等監視器保存期限過期才要求提供畫面資料。故宮表示，政風室調查時，皆確實調取到案件發生時的監視器錄影資料。

國立故宮博物院日前表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別在民國110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

經故宮政風室調查結果，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「青花花卉盤」則為人員操作疏失，已將全案移送考績會。

陳以信今天上午在總質詢中表示，去年2月3日發生「雙龍小碗」破損，故宮政風室在2月9日就知道，明知監視器保存期限只有3個月，但直到5月31日才以書面要求故宮登保處提供監視器畫面資料，且到7、8月才約談相關人士。

故宮今晚針對外界對於調查報告相關疑義說明，典藏單位工作人員於發現文物傷損時，應依「國立故宮博物院典藏文物管理作業要點」規定：「院藏文物如發生傷損或遺失，典藏單位應立即陳報，查明情節，依權責處分。如隱瞞不報，加重處罰。」進行陳報，故宮並無區分文物傷損程度進行分層陳報之規定。

在「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」2案中，故宮表示，故宮院長於事件發生當天及次日接到器物處陳報後，都立刻指示器物處進行調查，並在器物處完成調查報告後，將全案移交政風室接續進行行政調查，以核實器物處調查報告內容。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

故宮表示，2案在第一時間的調查，是由器物處辦理，「雙龍小碗」案是於110年2月3日啟動，並調閱監控錄影資料，於110年2月9日完成調查報告。「小黃瓷碗」案是於111年4月8日啟動，111年4月12日完成調查報告。

故宮強調，針對外界質疑政風室調查時未調取錄影資料一事，實際上政風室進行2案調查時，皆確實調取到案件發生時的監視器錄影資料，並進行關鍵畫面截圖。（編輯：張雅淨）1111101