人權館整修損害軍法處押房模型 復原需10天

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國家人權博物館發生駐點人員在景美園區整修時自高處摔落意外，連帶損壞已故政治受難者陳孟和製作的軍法處押房模型，館方表示將重新製作，約10天可以完成。圖為受損的壓克力罩及移位的人偶、物件模型。（國家人權博物館提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）國家人權博物館發生駐點人員在景美園區整修時自高處摔落意外，連帶損壞已故政治受難者陳孟和製作的軍法處押房模型，國家人權博物館表示將會重新製作，約10天可以完成。

國家人權博物館發布聲明稿表示，人權館委外機電廠商駐點人員1日下午進行展場冷氣空調排水管路清潔，因使用爬梯重心不穩而不慎碰撞模型展品，導致模型展品掉落地面，駐點人員因戴安全帽等防護用具，並未受傷。

駐點人員事發後旋即通報展場負責人員前往確認，將模型損壞狀況暫予收存，並於11月2日請原製作廠商綠邦公司到館了解，該模型製作時是由陳孟和任顧問指導，經廠商判斷，模型壓克力外殼破裂，需重新製作，人偶模型為塑膠製品，需重新擺設黏貼，預計10天可完成。

至於有媒體表示，館方正在重新設計展示空間，但近期卻突然中止設計，要儘速將陳孟和前輩所做另一大型模型立刻展出部分，人權館表示，目前的確基於政治受難前輩期待能將遺址現地復原展示，人權館都在持續檢討評估中，並未有突然中止情事。

陳孟和所做另一大型模型展出，指的是原於景美園區展出的綠島新生訓導處時期模型，該模型也是綠邦公司製作，陳孟和任顧問指導，因人權館推出「白色恐怖歷史現場－白色恐怖景美紀念園區主題展」，便將該模型收藏。

後有政治受難者及二代仍然表達能在景美園區介紹綠島新生訓導時期的模型，人權館今年特別規劃在重新修復完備後，能重新在兵舍中展出，讓參觀者了解1950年代政治受難者在綠島的監禁場域、生活條件與生命歷程。

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至於有媒體指稱人權館不出版白色恐怖專書，人權館澄清表示，民國109年人權館策辦「白色恐怖景美園區主題展」期間，為深入探討白色恐怖，規劃專書。人權館在今年3月召開排版稿、封面及書名審查會議，會議中委員提出「關於本書內容涉及歷史正確性部分，建議館方再請專家學者進行一次審校」，人權館在今年4月委請歷史學者辦理審校完畢。

人權館表示，考量這本書文稿內容涉及多元詮釋視角的差異性，部分歷史考證有待商榷，為慎重起見，今年6月研議確認本專書暫不出版。（編輯：張芷瑄）1111103