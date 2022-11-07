朱宗慶打擊樂團經典「射日」 世界擊樂年會精彩重現

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應世界打擊樂年會之邀，朱宗慶打擊樂團將前往美國印第安納波利斯舉行專場演出，這次演出經典曲目之一「射日」，團員以純白面具搭配走位，主奏戴含芝（右）為馬林巴琴賦予戲劇性格，展現傳統與現代的擊樂風貌。（朱宗慶打擊樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月7日

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（中央社台北7日電）應世界打擊樂年會之邀，朱宗慶打擊樂團將赴美舉行專場演出，這次演出經典曲目之一「射日」，團員以純白面具搭配走位，主奏戴含芝為馬林巴琴賦予戲劇性格，將展現朱團東西方交會強項。

朱宗慶打擊樂團今天發布新聞稿表示，由國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society, PAS）主辦的世界打擊樂年會（Percussive Arts Society International Convention, PASIC）11月9日起在美國印第安納波利斯開幕。

朱宗慶打擊樂團將於美國時間2022年11月11日晚間8點舉辦專場音樂會，透過別具特色的委創曲目，展現傳統與現代的擊樂風貌。

2020年世界打擊樂年會（PASIC）主辦方原定以「朱宗慶打擊樂團赴美30週年」名義，邀請樂團赴美，因疫情影響改為線上年會形式；實體演出被迫延期的日子裡，朱宗慶打擊樂團匯製精華演出，以「台灣打擊敲響世界」（Stunning Virtuosity）在2021 PASIC線上年會播映，獲得擊樂社群高度肯定。

2022年全球疫情趨緩，國際打擊樂藝術協會再度向樂團發出邀請，規劃於今年年會進行專場音樂會，希望在後疫情時代，能重新透過打擊樂與來自世界各國的好手「打成一片」，重啟國際演出與文化交流活動；至今朱團已經受邀到年會作過7次演出及3場頒獎典禮。

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為期4天的世界打擊樂年會（PASIC）可以說是打擊樂界「高峰會」，共有數百場屬性多元的活動，安排了系列音樂會、講座、工作坊等活動，提供來自非洲、亞洲、南美洲、北美洲、大洋洲與歐洲等國的擊樂演奏家、教師和學生齊聚一堂，交流吸收最新的擊樂訊息。

今年朱團演出曲目包括「超越彎折」、「探」、「射日」、「吸引力之二」以及「菜市仔」，除了作曲家張瓊櫻的「射日」之外，「探」由團員盧煥韋創作，「菜市仔」由團員高瀚諺創作，都是充滿巧思的的國人作品。（編輯：陳仁華）1111107