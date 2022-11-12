探索戰後「黑名單」 促進轉型正義與社會和解

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國家人權博物館與允晨文化合作出版「戰後『黑名單』問題之調查研究」專書，11日晚間於台北聯經書房舉辦新書發表會，國家電影及視聽文化中心專員許志成（左起）、台灣教授協會會長許文堂等人出席對談，國家人權博物館副館長張嬋娟（右1）等與會。（國家人權博物館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月12日

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）國家人權博物館與允晨文化合作出版「戰後『黑名單』問題之調查研究」專書，透過史料爬梳與當事者口述訪談，還原特殊時空背景，11日晚間於台北聯經書房舉辦新書發表會。

國家人權博物館發布新聞稿，發表會邀請本書主編政治大學台灣史研究所教授薛化元、台灣教授協會會長許文堂、國家電影及視聽文化中心專員許志成對談，國家人權博物館副館長張嬋娟、允晨文化總編輯廖志峰等與會。

人權館副館長張嬋娟致詞時表示，透過出版研究團隊的成果，不但能帶給未來研究者指引，也收錄許多珍貴口述歷史訪談。人權館將持續推進政治檔案的解讀與開放，搭配口述歷史訪談，希望有助於社會各界了解威權統治的歷史真相，深化人權教育及轉型正義。

國家人權博物館新聞稿指出，「黑名單」是指戰後台灣在威權統治的時空背景下，政府對人民入出境管理制度下的限制名單，一旦被列入「黑名單」，不但無法自由出入國境，所持護照可能被撤銷或拒絕延期，即使入境後也會面臨情治單位的監控。過往執政者掌握人民在海外的言行後，認定有「不妥言行」、「有妨害國家安全或社會安定之虞」的相關人士，藉此制度使其被迫滯留海外。

主編薛化元分享，新書發表會適逢曾名列黑名單的前駐泰代表李應元逝世1週年，遺憾專書未能於其生前出版。薛化元說，「黑名單」的存在與運作牽涉人民入出境及居住遷徙自由，是台灣歷史上相當重要的人權課題之一。

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另外，主編許文堂負責專書中有關口述歷史訪談部分，他呼籲社會大眾能夠了解「黑名單」問題，將更容易促進轉型正義與社會的和解；共同作者許志成則分享研究過程中，調閱「黑名單」相關檔案的辛苦歷程。

「戰後『黑名單』問題之調查研究」介紹戰後的出入境管制制度，包括執掌機關、法令、措施之沿革；進而透過民間角度及官方檔案，討論返鄉運動及官方因應。書中更呈現「黑名單」人數與內容、相關法令走入歷史的過程，以及被列為「黑名單」人士的口述歷史訪談。（編輯：張芷瑄）1111112