「威權體制vs.宗教信仰」專書 還原錫安山案件真相

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國家人權博物館與財團法人自由思想學術基金會合作出版專書「威權體制vs.宗教信仰–新約教會錫安山政治案件之研究（1963-1986）」，介紹戰後當局的宗教管理政策及新約教會發展沿革，進而探討威權統治與宗教信仰自由的緊張關係。（國家人權博物館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月24日

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）國家人權博物館與財團法人自由思想學術基金會合作出版「威權體制vs.宗教信仰－新約教會錫安山政治案件之研究（1963-1986）」專書，還原事件始末，今天舉行新書發表會。

根據國家人權博物館新聞稿，本書由薛化元主編，游淑如、陳世芳、江志宏等共同作者撰稿，介紹戰後當局的宗教管理政策，以及新約教會發展沿革，進而探討威權統治與宗教信仰自由的緊張關係。

全書詳細記述錫安山信徒被迫離開原開墾地後，在高雄小林河灘漂流時期與公權力的屢次衝突，以及海外信徒來台受阻而爆發衝突的桃園國際機場等事件，並收錄許多錫安山新約教會所保有珍貴資料及相關人士的口述訪談，使社會大眾進一步認識威權體制對人權的不當侵害。

人權館副館長張嬋娟表示，人權館感謝先期研究者的努力及民間出版社的合作，透過檔案史料的蒐集、爬梳與口述歷史訪談，研究團隊釐清戰後政府當局控管宗教團體的政策、新約教會來台宣教傳道始末，以及威權體制與宗教信仰自由互動的歷史。

張嬋娟表示，新約教會長期以來受到情治系統的監控，以及遭受公權力不當侵害，使「錫安山政治案件」成為威權時期迫害宗教信仰的代表性政治案件，期望社會大眾能透過專書增進對威權統治的認識。

薛化元指出，1963年起，洪三期等人開墾高雄雙連堀地區，之後信仰江端儀傳進台灣的新約教會，1967年雙連堀地區被命名為「錫安山」（Mount Zion），由於立場及其生活方式引起當局高度懷疑，因此透過變更戶籍、入山管制等行政措施，迫使信徒離開開墾地。

薛化元表示，新約教會為重返錫安山，與官方爆發多次衝突，並走向街頭持續抗爭，直至1986年政府改以較和緩的方式處理錫安山問題，教會始得以重整家園。

游淑如分享，隨著眾多政治檔案的公開，新約教會受到高度壓制的歷史全貌漸趨明朗，當前檔案指出，新約教會本已受到情治單位的監控，對於信徒在偏遠荒涼的錫安山經營信仰基地，更使情治單位進一步執行疏導、滲透及防制等政策。

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本次新書發表會亦邀請親歷「錫安山政治案件」的牧師陳忠成、牧師余本一、教授林麗真分享。林麗真認為，專書探討戶籍、土地等諸多侵害人權的案件，彰顯信仰自由面對威權體制不妥協讓步的精神。

陳忠成表示，透過專書能還原威權體制控管宗教信仰，甚至利用外媒影響輿論的種種不法。余本一指出，還原威權政府對錫安山的迫害，才不致重蹈歷史的覆轍。（編輯：張雅淨）1111124