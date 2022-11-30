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竹縣光藝節12/2登場 打造逾1公里夢幻視覺環境

2022/11/30 14:23（11/30 14:26 更新）
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新竹縣政府30日舉辦「東興圳光藝節」活動宣傳記者會，縣長楊文科（右3）宣布將在東興圳沿線4處公園，打造全長1.1公里的夢幻光環境，並展出8組燈光藝術作品。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月30日
新竹縣政府30日舉辦「東興圳光藝節」活動宣傳記者會，縣長楊文科（右3）宣布將在東興圳沿線4處公園，打造全長1.1公里的夢幻光環境，並展出8組燈光藝術作品。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月30日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）新竹縣政府舉辦第2屆東興圳光藝節，活動將於12月2日至明年1月20日在東興圳沿線4處公園登場，將打造出全長1.1公里的夢幻光環境，展出8組燈光藝術作品。

新竹縣政府今天舉辦活動宣傳記者會，新竹縣長楊文科指出，去年舉辦第1屆光藝節活動，吸引許多遊客到訪，活動所展出的裝置藝術更拿下雪梨、紐約設計大獎，讓新竹縣躍上國際。

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活動策展人、燈光藝術家劉治良表示，今年打造的8組燈光藝術作品，以新竹縣的「風」及東興圳充滿生命力的「水」發想，結合水圳環境，白天為地景藝術，晚間搭配音樂、燈光律動進行聲光展演。

新竹縣政府文化局長李安妤指出，這次活動包含12月3日晚間點燈儀式，將邀請藝人輪番演出；12月24日有兒童樂團、魔術秀等精彩表演。活動詳情，可上臉書（Facebook）粉絲專頁「新竹縣政府文化局」或新竹縣政府文化局官網查詢。（編輯：戴光育）1111130

#東興圳光藝節
#李安妤
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