獲厄瓜多國際詩歌獎 曾貴海：會繼續寫下去

台灣客籍詩人曾貴海（圖）榮獲厄瓜多惠夜基國際詩歌獎，成為亞洲第一人，他受訪表示，自己只是打開台灣的一扇窗，希望大家能站在他的肩膀前進。客家委員會4日並舉辦曾貴海獲獎派對。中央社記者張雄風攝 111年12月4日

（中央社記者張雄風台北4日電）台灣客籍詩人曾貴海榮獲厄瓜多惠夜基國際詩歌獎，成為亞洲第一人。他今天表示，自己只是打開台灣的一扇窗，希望大家能站在他的肩膀前進；也強調自己會繼續寫下去。

客家委員會辦理「客家文學作品翻譯及海外推廣」，將曾貴海作品翻譯成西班牙語及英語，一舉獲得2022厄瓜多惠夜基國際詩歌節第15屆國際詩歌獎，11月時由駐厄瓜多代表處代表莊輝恩代曾貴海領獎，客委會今天舉辦曾貴海獲獎派對。

曾貴海接受媒體聯訪時表示，他只是打開台灣的一扇窗，這扇窗打開以後，大家可以站在他的肩膀向前進，「我不希望我有一個人在那邊孤獨」，希望全世界可以看到台灣有更好的作家、更好的作品。

曾貴海說，在這個時代，他一個人的作品能夠得獎，表示至少有5個、10個作家的作品和他一樣水平，只是他代表台灣得獎而已；他也非常鼓勵、也希望客委會，文化部能夠支持台灣詩人，去參加一些國際獎項，然後讓國際品味、感受到台灣文學的感動。

至於得獎的原因，曾貴海自評，他的作品和中南美洲詩人的作品有比較接近的地方，中南美是一個非常熱情的國度，在愛情的表達是沒有避諱的，而且他們會探討人類存在的意義、為什麼活等；在他的作品裡面多多少少都會有碰觸到這些內容。

曾貴海進一步提到，他一直持續參與社會運動，如高雄「衛武營公園運動」都有參與，也成為他的文學能量；而中南美洲的國家也會有一些反抗壓迫、反抗被霸凌、反抗殖民等，「可能氣息相同吧，所以有點幸運。」

曾貴海最後也感謝主辦單位特別的肯定他的作品，給他很大的鼓勵，「我想我會繼續寫下去」。

文化部長李永得出席致詞時表示，自己和曾貴海認識很久，他不只是客家詩人、也是台灣詩人，是台灣的驕傲，向他表示最高的敬意；李永得也提到，他擔任高雄副市長時，有時候晚上會去找曾貴海，但他每個晚上都看診，曾貴海解釋說「我也要有收入，要賺這個錢來捐款社運」。

李永得說，曾貴海對這塊土地的事都盡心盡力，也開創台灣文學界的里程碑；文化部編明年度預算時，也要求對翻譯要特別加倍力道，明年會有系統將台灣的作品、歷史翻成不同國際語言，讓他們來了解台灣，「曾貴海得獎給我們很大的信心」。

客委會主委楊長鎮致詞表示，今年已經著手整理、翻譯客籍作家李喬的作品，預計最快明年6月，海內外的讀者就能陸續看到李喬各種面向的經典作品，並將替李喬報名爭取卡夫卡獎及諾貝爾文學獎；在李喬之後也將為曾貴海報名，希望讓世界看到台灣文學的靈魂。

曾貴海為台灣屏東縣佳冬鄉人，身兼醫師、詩人及社運人士多重身分，身為胸腔內科醫師的他，一手拿聽診器、一手握筆，用詩心寫鄉愁，創作50多年，寫了500首詩，有23本文集，以詩文倡議，積極參與公共事務。

曾貴海從投入台灣文學、衛武營公園、保護高屏溪、美濃反水庫運動、高雄中央公園改造、保護屏東佳冬楊氏宗祠、搶救屏東宗聖公祠到台灣教科書改造等運動，參與每一事件往往歷時長達20、30年。（編輯：陳清芳）1111204