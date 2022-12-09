女兒戀愛他想陪讀 吳志寧驚覺個性像詩人爸爸吳晟

（中央社記者張若瑤台北9日電）929樂團主唱吳志寧的父親是詩人吳晟，在他快被退學搬進校園陪讀1年，「以前很怕像他，現在發現若女兒戀愛，我也會控制欲很強這樣做。」

吳志寧錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他如何將父愛化為甜蜜的負荷。

「我一直有一種不想當吳晟兒子的心情。」出生在父母親都是老師的「規矩」環境，吳志寧抗拒父親的火苗，自國中燃起，「念到『甜蜜的負荷』那一課，同學用異樣眼光看我：你爸寫的，不就要考一百分！」那時，他已懷抱「靠音樂維生」的憧憬。

然而，吳晟卻希望吳志寧能考公務員，成為國家森林公園的管理員。「我爸一開始就夢想好兒子的出路」，吳志寧心底明白家裡不會支持他高中念音樂，「當時也有點半放棄心態，就算現在聊天，爸爸仍會說，讀音樂科系和創作音樂不太一樣。」

相較於父親一貫的反對角色，母親莊芳華則是吳志寧的啟蒙者，「我的音樂天賦來自媽媽，爸爸當初愛上學妹，也是因為她這方面的才華啊！」莊芳華熬不過兒子懇求，於是變相鼓勵他：「你用唱歌賺錢給我們看。」

獲得母親支持，吳志寧高二帶著吉他到員林的茶坊聚集處，看見「徵歌手」啟事，大膽找老闆表達演出意願，「那時泡沫紅茶店盛行，大家會來打撲克牌，週末生意很好，一間店有快50人，我1個小時能賺超過300元。」

恣意的狀態持續1年，吳志寧就受吳晟召喚閉關準備聯考，「我和爸爸一直都為課業爭吵，聯考時間越近壓力越大，他有點緊迫盯人，甚至會突然開房門，檢查我倒底是在唸書，還是在打混？」這讓偶爾聽廣播放鬆的吳志寧情緒崩潰，「只是音樂而已，你怎麼不尊重我的隱私？」

「就像大家談政治沒共識一樣，我們家講到課業就尷尬。」最生氣的時候，吳志寧甩門把自己鎖在房間刷吉他，「16歲、17歲很徬徨無助，音樂就是我宣洩的出口」。有次姊姊吳音寧在他唱完自創曲後，還特別敲門講了句，「這首袂䆀，要記得錄起來」。那段時間，吳志寧看到吳晟幾乎都低頭靜默，父子倆不太說話。

還好，低氣壓的生活只停留在國高中時期，考上大學後的1998年，吳志寧滿心歡喜離開彰化溪州，當了2年無拘無束的大學生，直到父親收到他快被退學的消息，於是有了吳晟在吳志寧念大三的2001年，搬進中興大學「陪公子讀書1整年」的故事。

「我爸有個強項，心裡很明確要完成的任務，在執行上會很柔和，讓你不知該怎麼拒絕他。」吳晟先是對吳志寧讚嘆中興大學校園內的樹林很美，接著講到自己退休後想好好保養身體，順便探望在那裡教書的老朋友，「他絕口不提成績，還跟修『樹木學』課程的學長變好朋友，連我課表都摸清楚了」。

「『樹木學』爸爸每堂都報到，我能不去嗎？」吳志寧撐了1年還是被當掉，吳晟知道他志不在此就放手了，倒是吳志寧離開學校前，母親的提醒讓他徬徨猶豫：「當完兵，你要自己經濟獨立了！」

還沒自信能用音樂填飽肚皮，吳志寧於是和同學一起到賣臭氧機的公司，當朝九晚五的上班族，「領到第1個月薪水後，我就開始懷疑，人生真要這樣過下去嗎？」這次經驗，讓吳志寧徹底下定決心創業，2007年他退伍搬到台北，著手重組早年為了練團而設置的「切格瓦拉音樂工作室」，改名為「切音樂電影有限公司」，並邀請滅火器主唱楊大正、MV導演李彥勳組成團隊。

真正有了能與父親吳晟和解的契機，是在2008年吳志寧發行了第二張專輯「也許像星星」之後，「我真的能靠音樂賺錢，與風和日麗唱片公司簽約，還一直籌備新活動，大概在這種步調中，我才開始修復父子關係」。既使如此，吳志寧也是在女兒2歲後，才動念搬回家鄉。

「爸爸勸我做音樂應該留在台北，才有資源。」又忍了1年，吳志寧從女兒眼底看見她對大哥孩子們生活在鄉間的羨慕，才在2020年舉家搬回彰化溪州，「讓阿公阿嬤陪孫女念書，袂䆀！」

從1998年離鄉念大學後，吳志寧回家的路足足走了22年，「現在我和哥哥姊姊會輪流盯爸爸喝水，開剛始他覺得孩子們窩心，到後來終於受不了竟然會回：吼啦！麥擱念啊！」

「以前，我很怕自己像爸爸那樣魔音穿腦，但長大之後，我發現自己跟他越來越像。」吳志寧對女兒在功課上的期待不高，但每當想到她交男朋友的畫面，就渾身不對勁，「我會有想陪女兒上學的衝動，也是控制欲很強的樣子」。

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從學吉他、表演流行音樂，到發行專輯，吳志寧唱了9首歌來詮釋自己的人生故事，其中有從未曝光的少年愁滋味，也有當年駐唱的流行音樂。這些內容將在9日「空中小客廳播出」（https://reurl.cc/ymKKlE），或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/Xz0toyVJI94）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，還推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，於每月的第1個週六上架。（編輯：屈享平）1111209