國光劇團名旦劉海苑將榮退 最感謝祖師爺賞飯吃

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國光劇團名旦劉海苑（圖）即將退休，甩起水袖依舊處處是戲，她說這輩子就只有從事這個行業，最感謝祖師爺賞飯吃，未來也將為培育京劇小幼苗盡力。中央社記者徐肇昌攝 111年12月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）在京劇領域工作超過50年，國光劇團名旦劉海苑即將在2023年4月屆齡退休，扮相身段依舊清麗帶勁，她說這輩子就只有從事這個行業，最感謝祖師爺賞飯吃，未來也將為培育京劇小幼苗盡力。

劉海苑是國光劇團一級演員，雖然大器晚成，但堅守崗位，努力不懈，而且勇於接受挑戰，除了自己張派青衣的端莊典雅角色之外，劉海苑演過「王熙鳳大鬧寧國府」俏皮潑辣的秋桐、「探春」中粗鄙外放的趙姨娘以及「十八羅漢圖」張揚大氣的赤惹夫人等等，每個角色都演得入木三分，也讓戲迷大為驚艷。

劉海苑接受媒體訪問表示，演員沒有「形象」這回事，而是演員自己有沒有演到讓角色成立，「演員就是要演甚麼像甚麼，如果角色有成功立住，戲才能圓滿」。劉海苑說接演這些角色之前她沒有排斥，更不會去想是不是跟自己擅長的有關，「我會想像大家來看戲不是來看我的，釋放壓力，完成演出」。

做過櫃台，賣過房子，推銷保險，劉海苑曾想離開，但最後還是留在劇團，第一個18年，劉海苑拿到主演機會；第二個18年，劉海苑成為國光劇團一級演員，「這一生，我都是樂觀主義者，我的辛苦是王寶釧的2倍，但我會選擇不看那些悲慘的挫折，把自己做好」。

慢了好幾拍的人生，劉海苑沒有遺憾，「重要的是過程」。劉海苑60歲左右念台藝大碩士，從電腦打字好幾分鐘敲一個字努力寫論文，劉海苑努力充實自己，「只要把握當下，準備好抓住機會，誠心禱告，願望一定會實現」。

劉海苑說，從小就答應過父母親，除非人家不要她，否則她不會離開劇團，「幸好祖師爺賞飯吃，雖然晚成，但也走出自己的一片天」。

劉海苑從小就許願能夠在這一行做到退休，「這工作是大量的體力付出，武戲如此，文戲要唱功，難度更高，我已經說到我退休之後，一齣戲我也不演」。劉海苑說，自己的身體自己最清楚，身體就是發聲樂器，隨著年紀絕對會退步，該退就要退。

對於退休計畫，劉海苑說除了繼續在戲曲學院教書之外，也希望有機會可以教更年輕的世代，把基本功培養好，她相信台灣京劇的下一代會更有希望。

劉海苑真正的退休日期是2023年4月29日，但隨著一齣齣戲的完成，「我現在的心情是悲欣交集」。劉海苑套句弘一大師的話，「欣的是，重擔卸下了，站在大師與前輩們之前，我只是小小螺絲釘，但我盡力了」。

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劉海苑說，悲的是國光劇團如此優秀，每個同事都那麼出色，「我深深以自己為國光劇團的一員為傲，現在終於到了要離開的時刻，心情有一點悲傷，但我想人生就是這樣，且行且珍惜」。

國光劇團「劉海苑榮退專場」將於12月18日舉行，劉海苑將演出新版「西廂記」中的女主角崔鶯鶯，與黃宇琳、張家麟同台演出。除了張派唱腔極為動聽之外，唱詞也相當優美，為劉海苑青衣行當寫下美好句點。（編輯：黃世雅）1111210