陳耀昌新書「頭份之雲」 帶讀者看見歷史回眸

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作家陳耀昌（圖）新書「頭份之雲」是以6部短篇加上1篇附錄彙結而成的小說集，書中以豐富史料寫出台灣史裡戰亂混沌的年代中，一些鄉紳、軍民、官府入侵者、抵抗者以及被錯殺者的面貌，10日在台北舉行新書發表會。中央社記者郭日曉攝 111年12月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）影視作品「斯卡羅」原著作者陳耀昌出版短篇小說「頭份之雲」，小說家平路形容陳耀昌筆法節奏之快速流暢，「像足球明星內馬爾帶球闖關，帶讀者看見歷史的回眸」。

允晨文化總編輯廖志峰今天在新書發表會上說，這是第一次出版陳耀昌的書，「我們神交已久，認識後看病掛陳醫師台大景福門診，去了幾次都在談文學，你問我他的醫術如何我真的不知道，但我很幸運得到一本書」。

陳耀昌的新書「頭份之雲」是以6部短篇加上1篇附錄彙結而成的小說集，書中以豐富史料寫出台灣史裡戰亂混沌的年代中，一些鄉紳、軍民、官府入侵者、抵抗者以及被錯殺者的面貌。陳耀昌做足歷史功課，從廟宇、從墓地、從史料尋找蛛絲馬跡，讓被遺忘的小人物有機會重新被看見。

舉例來說，陳耀昌偕友新埔看墳，墓碑上文字寫著：「（橫）粵東（直）何義二十七公暨本境萬善諸君之墳」讓他好奇，粵東亡靈何以葬於台灣新埔，「如果沒有去過，我也寫不出短篇小說『粵東二十七公』新埔主角何義之魂。」陳耀昌說親眼見墳，真有「獨留青塚向黃昏」之感。

平路表示，這一本是陳耀昌的短篇小說，非常好看，「尤其讓我記起寫小說的初衷。」平路說，這本書會讓讀者看見歷史上無法恢復的冤屈與憾恨，「陳耀昌醫師在書中讓死者復生，讀者看到人物，也看到大現場」。

平路說，陳耀昌在這本小說中有時以託夢、有時以擲筊，「那些在政治盤算中不明就裡死去的人，也只有小說作者讓死者的經歷得以被記住，將死者都召喚回來」。

客委會主委楊長鎮今天也出席新書發表會，他表示很感謝醫師陳耀昌，透過陳耀昌的小說，「就像有一條線讓我們跟過去的歷史聯繫上」。

故宮院長吳密察則說很羨慕陳耀昌，「學者放不下的身段，無法暢所欲言，陳耀昌用小說家的身分，把歷史寫得非常好看，而且他筆下歷史有憑有據，對於台灣歷史知識普及非常重要」。

「有人問我是不是文青，我年輕時只寫過一篇。」陳耀昌說，這本「頭份之雲」收錄他50年前創作的「老大昌小人物幻想曲」。陳耀昌也要讀者看一下陳世憲設計的書封，「書封轉90度我覺得很像佛祖，舉起手來召喚芻狗，讓生靈得以慰藉」。

陳耀昌提到，「芻狗的正義」講述1979年的美麗島事件，筆下角色是他真實世界認識的人，「好巧今天也是美麗島事件43週年，主角已經過世，我感慨萬千，久久不能忘懷」。

陳耀昌認為，台灣的促進轉型正義委員會之所以無法繼續，根植於台灣是非常多元的族群有關，因為台灣的歷史背景與公民背景，實在比其他國家錯綜複雜太多，「台灣的歷史真令人無奈，希望那樣的年代，永遠不要再重現於台灣」。（編輯：張芷瑄）1111210

影視作品「斯卡羅」原著作者陳耀昌再推出全新短篇小說集「頭份之雲」，10日在金石堂汀州店舉行新書發表會，全書以豐富史料寫出台灣史裡戰亂混沌的年代中，一些鄉紳、軍民、官府入侵者、抵抗者及被錯殺者等人面貌。中央社記者郭日曉攝 111年12月10日

作家陳耀昌出版短篇小說集「頭份之雲」，10日在台北舉辦新書發表會，故宮院長吳密察（圖）出席表示，陳耀昌用小說家身分把歷史寫得非常好看，而且他筆下歷史有憑有據，對於台灣歷史知識普及非常重要。圖為吳密察細細翻閱「頭份之雲」。中央社記者郭日曉攝 111年12月10日