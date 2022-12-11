台南歷史名人審議 寶島歌王文夏等7人入選

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台南市政府文化局11日公布111年度台南市歷史名人審議結果，共有7人通過，包括被譽為「寶島歌王」的台語歌手文夏（圖）。（王姬文提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府文化局今天公布111年度台南市歷史名人審議結果，共有文夏、柯錫杰、李步雲、黃武忠、夏漢民、焦文魁、王杜水金等7人通過審議，累積認定的歷史名人達241人。

台南市文化局長葉澤山透過新聞稿表示，台南歷史名人審議有嚴謹審查程序，每年名單均是經分組審查通過，再提審議大會討論，大會須有出席委員2/3以上同意才得以通過。今年經審議通過有藝術類的文夏、柯錫杰；文學類的李步雲、黃武忠；學術教育類的夏漢民；醫療類的焦文魁、王杜水金等7人。

葉澤山表示，文夏為知名台語歌手、作詞家、演員，發行灌錄超過1200首台語歌曲、參與演出11部台語電影，被譽為「寶島歌王」；柯錫杰則有「台灣現代攝影第一人」美譽，跨界藝術與商業攝影，引領台灣攝影走向新時代的現代攝影模式；李步雲本名李漢忠，為漢語文言詩人，擅長傳統詩社的擊鉢吟。

葉澤山表示，黃武忠為前文建會處長，是傑出的公職人員、作家以及台灣文學重要推手；夏漢民為前國立成功大學校長，奠定成大發展基礎；焦文魁為前陸軍80 4總醫院院長，獲頒「台南市第一號榮譽市民」；王杜水金為台南少數留日回台女醫師，籌設「台南市婦女會」。

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葉澤山說，台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，納入今年度通過審議的7人後，台南市列入認定的歷史名人已達241人；其中藝術類29人、文學類45人、學術教育類36人、政治類59人、醫療類19人、經濟類24人、宗教類22人、技術類7人。

台南市文化局指出，台南市政府從104年起進行名人故居掛牌作業，並逐步推動台南市歷史名人紀念與保存工作，今年辦理中西區王永川故居及學甲區甘惠忠故居掛牌，此外，去年底出版「台南歷史名人誌第一輯」5本，預計今年底再出版「台南歷史名人誌第二輯」5本，讓大家了解這些歷史名人樹立的典範。（編輯：黃世雅）1111211