苗栗「獅潭消息」在地文獻 保存歷史兼做公益

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苗栗縣獅潭鄉親集資出版「獅潭消息」，16日正式發表，內容蒐錄已故中廣苗栗廣播電台駐獅潭特約記者黃槑森於民國53年至59年間所撰寫的獅潭在地新聞。中央社記者管瑞平攝 111年12月16日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣獅潭鄉人口大量流失，獅潭鄉民集資出版有關家鄉歷史文獻的書籍「獅潭消息」，並將出書剩餘經費捐給鄉內4所國中小學，為地方發展軌跡留下珍貴紀錄，同時兼做公益。

「獅潭消息」推動人黃瑞循、獅潭在地文史工作者張秀雲等人今天在獅潭鄉新店社區活動中心舉辦獅潭歷史文獻發表暨感恩活動，會中並將出版剩餘款項捐贈獅潭鄉4所國中小學，作為學生學雜費。獅潭鄉子弟、客委會主委楊長鎮也出席見證。

「獅潭消息」蒐錄已故中廣苗栗廣播電台駐獅潭特約記者黃槑森於民國53年12月至59年10月間所撰寫的新聞，黃槑森的次子黃瑞循指出，年逾80歲的哥哥黃瑞銘耗時數年，1字1句打入電腦、編錄成書，並由熱心獅潭鄉民共同集資，委託大陸書店出版。

黃瑞循表示，父親只在日治時代受過6年公學校小學教育，但在7年間以中文寫出27萬字的獅潭新聞，為地方重要建設發展及人文故事留下珍貴紀錄，書中並邀請台灣鄉土歷史學者黃卓權提供著作「晚清臺灣內山開墾型態的演變：以苗栗獅潭山區為例」為附錄，使這本書成為完整的獅潭鄉土歷史文獻。

黃瑞循曾自費出版過5本書籍作品，他說，當初推動「獅潭消息」出版時，曾考慮同樣自資出版，但後來思考細想，由鄉親共同贊助集資出版，更能激發出愛鄉、對自己鄉土歷史的重視；幸經在地文史工作者張秀雲大力奔走，獲得許多創業有成的「獅潭人」熱烈迴響，不但達到預計的集資目標，甚至超過許多。

楊長鎮表示，「今日新聞，明日歷史」早期資訊科技不發達，黃槑森為地處偏遠的獅潭鄉留下珍貴的史料紀錄，公眾參與出版形式更具意義，這是獅潭鄉頭一遭，相信在全國各地也非常罕見。

楊長鎮指出，獅潭鄉目前是苗栗縣人口最少的行政區，僅4000餘人，但黃槑森撰寫紀錄的新聞時間點全鄉有1萬2000餘人，此書前後跨越時間不是很長，但記錄了獅潭鄉最熱鬧繁榮的黃金年代，可從中一窺當年獅潭人的生活、彼此間如何討論地方事務及公共建設的推廣進程等，猶如電影一般，重現獅潭歷史原貌。（編輯：戴光育）1111216