台南後壁黃家古厝2市定古蹟 文資保存優良示範

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（中央社記者張榮祥台南17日電）「後壁黃家古厝」及市定古蹟「原台南州警察署」等2處台南市市定古蹟，落實管理維護工作，今天獲頒維護優良示範點，展現公部門與民間對文化資產保存工作的不遺餘力。

台南市文化資產管理處今天在國定古蹟、台南孔廟明倫堂舉辦「台南市文化資產保存維護系列活動表揚及頒獎典禮」，由市長黃偉哲頒獎表彰獲獎者及捐贈者對台南文化資產永續、傳承、創新及推廣精神。

為推動台南市古蹟、歷史建築對於管理維護工作落實與實踐，台南市每年表揚文化資產管理人在管理維護及再利用經營用心。今年自209處古蹟及歷史建築中遴選出優良示範點為市定古蹟「後壁黃家古厝」及市定古蹟「原台南州警察署」（台南市美術館1館），兩處皆落實管理維護工作，並積極參與社區活化，發揚、推廣文化資產價值，展現公部門與民間對文化資產保存工作的不遺餘力，彰顯文化古都精神。

黃偉哲表示，台南有許多先人遺留下來痕跡，透過古蹟活化應用把古蹟變成活的，讓世世代代可以看到原來模樣。他也恭喜得獎者，期盼未來有更多人投入古蹟、文資活化應用「讓歷史不只是存在書本中，也能在生活中體現」。

今天的「台南市定古蹟、歷史建築管理維護優良示範點」表揚活動，結合「文資小學堂」比賽頒獎典禮、世界歷史都市聯盟（LHC）繪畫比賽得獎者表揚，並對台南市民捐贈寶貴文物的無私精神表達感謝。

文資處新聞稿表示，台南市自2012年加入世界歷史都市聯盟以來，透過活動參與提昇國際能見度與國際交流機會，包括隆田國小郭采緹、麻豆國中周萱旻分別以傳統藝陣八家將及十二婆姐為題，代表參加今年第18屆大會繪畫比賽榮獲佳績，不僅讓世界看見台南，也將台南的傳統表演藝術發揚至國際。

另外，今年「文資小學堂」線上電競賽，吸引全國500多名學生競爭，首度利用南市文資建材銀行收存舊建材打造專屬獎盃。黃偉哲恭賀獲獎學生，期許未來更多學子投入文資活動，展現台南文化的活力與傳承。

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黃偉哲也感謝「祭祀公業法人台南市陳姓大宗祠德聚堂」捐贈知名彩繪藝師陳玉峰的門神作品一對，以及重要傳統工藝保存者蔡德太藝師捐贈竹編製鹽工具等文物一批，傳統工藝保存者廖慶章藝師捐贈十八羅漢頭像、「祈求吉慶」彩繪畫作，為台南市文物典藏再添風華。

頒獎典禮特別安排在台南孔廟「明倫堂」舉行。明倫堂是明清時期辦理儒學講學之處，呼應「文資小學堂」翻轉學習，以及這次表揚活動維古創新精神，藉此傳達不同世代對於台南市文化資產保存工作努力。（編輯：孫承武）1111217