文總匠人魂深入金門 看見董騰祥傳習子婿燈技藝

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）文總「匠人魂」拍攝計畫深入金門走訪「子婿燈」第二代匠師董騰祥，記錄這項傳承已久的民間技藝，以及匠人認真琢磨技藝的精神。

根據中華文化總會發布新聞稿，金門傳統文化中的嫁娶習俗，新郎需準備「子婿燈」，於婚禮當日由晚輩提著這對燈籠為前導伴著鑼鼓隊遊街迎親，所以子婿燈也被稱作「新郎燈」，而燈在閩南語諧音為「丁」，有著「添丁」的涵義。

不過隨著時代變遷，「子婿燈」製作技藝面臨消逝危機，所幸匠師董騰祥毅然決定回家繼承父業，已屆壯年的他轉行從頭學起，白天陪伴父親董天補傳承家業，夜裡自己繼續苦練技藝，開啟了他一生懸命的製燈之路。

新聞稿指出，董天補是金門「子婿燈」第一代匠師，二戰期間1937年日軍登島導致金門與廈門斷航、無法從廈門購買子婿燈，居民向董天補求助。喜歡繪畫的董天補參考汰舊的燈籠，一點一滴描摹古典式樣，並鑽研出獨門工法，成功復刻這項當地婚禮必備的禮器，家中也因此從務農轉向製作子婿燈營生。

當「子婿燈」技藝面臨無法傳承的危機時，董天補長子董騰祥接續了這項技法，他原先為家電維修工，收到了來自家鄉的父親捎來繼承家業的召喚，於58歲回到故鄉金門古崗，從一開始被嫌手腳太慢，到後來逐步練成一名熟手。

董騰祥始終謹記父訓「常做手就熟」，8年間他白天陪伴父親，夜裡苦練技藝，董騰祥說，「光是看，你看100年也不會懂，如果不親自動手，一定也不會，就是愈做經驗就愈好。」

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2016年董天補辭世後，製燈技術成為金門文化局列冊追蹤保存的傳統技藝，董騰祥則繼續傳承父志，將這項根植於金門的傳統技藝發揚光大。

文總為記錄台灣百工百業豐沛能量，自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，走訪全國各地採訪各行各業的匠師，在文化部支持下至今已累計完成41支影片、觀看人次已達500萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣的匠人精神。（編輯：張雅淨）1111228