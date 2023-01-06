阮劇團嘉縣農田辦團長交接 強調在地印象

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阮劇團6日在嘉義縣民雄鄉豐收村農田舉辦新舊任團長交接典禮，卸任團長汪兆謙（後中）出席致詞，未來卸任後他將專任藝術總監。中央社記者蔡智明攝 112年1月6日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）在地經營20年的阮劇團今天在嘉縣民雄農田舉辦新舊任團長交接，汪兆謙卸任由蔡明純接手；蔡明純強調阮劇團是在地長出的劇團，將繼續演出常民戲劇，將嘉義生活帶上舞台。

阮劇團今天在民雄鄉豐收村的農田舉辦團長交接，嘉義縣長翁章梁擔任監交人，汪兆謙卸任團長後專任藝術總監，團長由蔡明純接手，國家兩廳院藝術總監劉怡汝和許多支持藝文嘉賓都到場觀禮祝賀，期待阮劇團新局面的展開。

蔡明純致詞說，今年是創團20年，選在豐收村農田中舉行交接儀式，除了取豐收好意象、人親土親的象徵，更代表阮劇團是從在地長出的劇團，未來依然以「常民戲劇」繼續努力，將嘉義氣息與生活的溫度，帶上舞台。

汪兆謙說，「我們踩在土地上，身上沾滿泥巴，不是那麼漂亮但很實在」，就像米是土地種出來的，而阮劇團則是嘉義這片土地所孕育出的，感謝大家對阮劇團的照顧，下個階段會繼續努力。

翁章梁表示，年少參與學運時便接觸許多小劇場，劇團的演出有別於學運的吶喊，是以另一種形式表達對社會的關心，以活潑形式表達對社會反思，因此被劇團吸引，所以擔任公職後，特別關切縣內劇團的運作。

翁章梁強調，阮劇團是這片土地上盛開的美麗花朵，在嘉義這個資源相對貧乏的地方，邀請大家多多支持、照顧阮劇團。（編輯：謝雅竹）1120106