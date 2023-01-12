二二八紀念活動 「死滅與再生：李敏勇詩帖特展」

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）41屆行政院文化獎得主李敏勇詩帖展移師高雄，這是今年高雄首場二二八紀念活動。高雄市長陳其邁今天出席開幕式鼓勵大家觀展，回憶、反思台灣人不分族群、共同見證的歷史。

陳其邁致詞談到，李敏勇是他高雄中學學長，求學時得知二二八這段歷史，歷史迴響不斷。詩帖展主題「死滅與再生」描寫台灣民主過程中最佳的形容，回溯二二八事件至威權戒嚴的白色恐怖，一路走來台灣人所受的苦難，相較其他民主國家坎坷，因此更加珍惜從困難土地生長的民主花朵，並相信這段歷史是發展過程中，不分族群共同珍惜、維護台灣自由與民主的意義所在。

陳其邁也分享，日前參與詩人曾貴海醫師獲得厄瓜多國際詩歌獎獲獎分享會時，有很深的感觸，肯定曾貴海、李敏勇兩人的詩、散文以及各項文學作品，都是國際上非常精彩偉大的文學作品，同時也是高雄和台灣的驕傲，並強調一個國家建立自信、文化的重要性。

李敏勇說，這裡是他文學生涯的原點，並說明「死滅與再生」延續二二八的歷史記憶，在死滅的歷史裡，追尋再生體驗是其文學職志。他也認為，國家重建、社會改造需重新回到文化的原點，從歷史的死滅再生，靈魂重新追尋，展現社會新願景，盼透過展覽與市民進行對話。

李敏勇現場進行首次導覽，陳其邁細聆聽「鎮魂之歌」、「戒嚴風景」、「願景追尋」及「島嶼奏鳴曲」四大展區作品，瞭解土地、社會、群眾共時交織下的時代紀實。

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特展包含李敏勇歷年作品，詩集、散文，音樂及訪談影片等，以50多幅創作詩帖墨寶為主軸，輔以圖像深度剖析創作者對於台灣民主自由得來不易的觀察與詠嘆，引領觀眾認識二二八事件等重大歷史。

高雄市立歷史博物館與二二八事件紀念基金會合作，「死滅與再生：李敏勇詩帖特展」即日起至4月30日於高雄市立歷史博物館二樓203多功能室展出；另也將推出3場史博講堂，透過李敏勇與不同領域的文史學者專家對談與分享，進一步認識這位熱愛台灣這塊土地的桂冠詩人，也認識自身歷史。相關資訊可參高史博官網(http://khm.org.tw)或臉書搜尋「高雄市立歷史博物館」粉絲專頁。（編輯：孫承武）1120112