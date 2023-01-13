NSO青年音樂家藝術教育計畫 赴新竹尖石鄉演出

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NSO國家交響樂團推動青年音樂家藝術教育計畫，2022年10月下旬，NSO單簧管副首席賴俊諺（前右6）已率先到新竹尖石泰雅學堂，與來自尖石、五峰兩個原住民鄉的孩子們進行暖身音樂課程與共演。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年1月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）NSO國家交響樂團青年音樂家藝術教育計畫前進新竹縣尖石鄉泰雅學堂，14日由NSO木管聲部帶領青年音樂家組成木管四重奏樂團，舉行新春慈善音樂會。

NSO國家交響樂團今天發布新聞稿表示，NSO國家交響樂團青年音樂家藝術教育計畫一本初衷，希望透過大師班、室內樂集訓與偏鄉演出暨交流課程等，持續點滴積累與推展台灣各地音樂藝術教育。

NSO表示，在開展今年度計畫之前，2022年10月下旬，NSO單簧管副首席賴俊諺已經率先前往新竹縣尖石鄉泰雅學堂，與來自尖石、五峰兩個原住民鄉的泰雅學堂孩子們進行暖身音樂課程與共演。

泰雅學堂由一群新竹縣尖石、五峰原住民校長、老師與熱心的家長們，共同分擔教學培育與行政支援的工作，打破校際的藩籬，不僅讓泰雅孩子有更多資源，也讓孩子們可以傳唱屬於台灣的美麗與驕傲。

14日慈善音樂會以木管聲部為主，NSO獨奏家群包括單簧管首席朱玫玲、單簧管副首席賴俊諺、雙簧管首席王怡靜、長笛首席安德石、低音管首席簡凱玉以及倍低音管暨低音管簡恩義等，將帶領8名青年音樂家共組木管四重奏樂團。同場節目還邀請泰雅族聲樂家、泰雅之聲合唱團與歐開合唱團演出。

NSO單簧管首席朱玫玲表示，多年前由NSO團員組成的木管五重奏室內樂團，曾到過東部舉行音樂教育推廣演出，部落孩子們的赤子熱情，對於藝術交流活動很投入，讓她印象深刻。

朱玫玲表示，雖然職業樂團演出行程緊湊，但大家都希望未來有更多時間，能夠前往各地進行分享與交流。

NSO執行長郭玟岑表示，青年音樂家藝術教育計畫將持續規劃大師班等各項音樂課程，將專業音樂師資帶到全台各地，希望為台灣音樂教育提供永續動能。（編輯：陳政偉）1120113