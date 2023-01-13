哪吒鬧龍宮前進兩廳院 戲偶加大挑戰演員極限

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）紙風車劇團30週年年度演出「哪吒鬧龍宮」今晚前進兩廳院戶外藝文廣場，滿場大小朋友看得過癮，笑聲與驚呼聲不斷；而戶外演出戲偶加大，除增加視覺效果之外，也挑戰操偶演員身體極限。

「哪吒鬧龍宮」結合傳統布袋戲與現代戲劇、電腦動畫科技的創意，引起熱烈迴響，今晚首度在兩廳院藝文廣場演出，吸引許多考完試的民眾帶著孩子們前來欣賞，不少孩子們坐在父親肩膀上看戲，畫面溫馨感動。

為讓現在的小朋友接觸傳統戲劇，紙風車劇團將民間信仰哪吒三太子的故事改編，加入年輕世代的創意及孩子們的生活經驗，傳統的「抽龍筋」變成運動傷害「抽筋」，仇恨轉化成「誤解」，提醒父母親面對孩子犯錯時，要用什麼態度引導孩子勇於面對，無形中也潤滑了親子關係。

布袋戲要在戶外演出，視覺尺度是一大考驗，演員陳亭宇接受中央社專訪時表示，從劇場舞台演到戶外舞台，最大的差別就是戲偶從小偶操到大偶，「大偶重量超過小偶一倍，手變得很吃力，小偶能做的拋跟翻就比較無法在戶外舞台呈現。」

陳亭宇說，之前只有四尊龍王的戲偶比較大，戶外演出則是十幾尊戲偶都差不多大，視覺效果才會好，總編導李永豐希望大戲偶的腳可以露出在戲台上，「戲台又很高，女生手要舉很高，男生則是要避免頭露出來穿幫，還要半蹲；演員之間彼此的距離感也要拿捏，但聽到滿場笑聲，手再酸也值得。」

值得一提的是，這次演出規格全面升級，以頂級2萬流明的雷射投影設備展現動畫效果，演出現場也有300吋的大型螢幕，以現場轉播方式讓所有觀眾可以同時看到布袋戲精緻的表演動作，體會台灣傳統藝術之美。

紙風車劇團團長任建誠表示，2023年從兩廳院廣場出發，除了是獻給孩子的新年禮物，也期許紙風車堅持「守護孩子的笑容」，陪伴全台灣孩子踏上藝術第一哩路的使命，在新的一年也會持續到全台各地，與孩子們分享「創意」、「美學」、「愛與關懷」的初衷。

紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」14日還有一場，地點在兩廳院藝文廣場。（編輯：陳政偉）1120113

紙風車劇團將30週年年度製作「哪吒鬧龍宮」重新搬到兩廳院藝文廣場戶外演出，演出規格全面升級，13日晚間熱鬧登場，真人演員與布袋戲偶在台上歡樂共演。中央社記者徐肇昌攝 112年1月13日

紙風車劇團13日晚間在兩廳院藝文廣場舉行「哪吒鬧龍宮」戶外公演，聲光效果全面升級，讓台下觀眾驚呼連連。中央社記者徐肇昌攝 112年1月13日